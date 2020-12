2020 bei Tronex – Was für ein Jahr!

“Think outside the box and keep together”

2020 ist, wie wir alle erlebt haben, ein Jahr der unerwarteten Ereignisse, der schnellen Veränderungen und vielen Meinungen.

Das alles interessiert einen Wasserschaden nicht – er passiert einfach. Somit standen und stehen unsere Kunden und Mitarbeiter oft vor den Fragen: “Was dürfen wir gerade? Wie lösen wir das denn jetzt? Wie wird es wohl Morgen sein?”.

Der veränderte Alltag ist sehr ungewohnt, aber auch eine Chance neue Wege und Potentiale zu entdecken. Unsere Mitarbeiter und Partner sind an vielen Stellen über sich hinaus gewachsen und haben uns immer wieder aufs Neue überrascht.

Deswegen möchten wir uns an dieser Stelle vor allen Dingen erst einmal bedanken…

… bei unseren Kunden für Flexibilität, gute Zusammenarbeit und Geduld.

… bei unseren Mitarbeitern für Einsatzbereitschaft, Kreativität und Einfühlungsvermögen.

… bei unseren Partnern für die gegenseitige Wertschätzung, das vertrauensvolle und angenehme Miteinander.

DANKE – Ohne dieses Engagement auf allen Seiten wären die vielen kleinen Erfolge in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

So sind wir in 2020 wieder gewachsen, zählen z. B. am Standort in Burgau inzwischen 47 Mitarbeiter und werden dieses Jahr mit ca. 1500 Schadensanierungen abschließen. Über 30 fahrende Tronex-Werkstätten sind zwischen Stuttgart und München unterwegs. Die eine oder andere Großbaustelle im Gesundheitsbereich konnte, trotz der neuen Umstände, durch viel Umsicht und Kommunikation erfolgreich und termingerecht abgeschlossen werden.

Wir alle schätzen den Wert einer partnerschaftlichen Beziehung nun noch stärker als zu vor. Wir merken, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und füreinander da zu sein. Wir sind in unseren Regionen zu Hause und den Menschen vor Ort verbunden.

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten, ein paar erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gesund! Wir sehen uns wieder.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.tronex.de/pressemitteilungen/2020-bei-tronex-was-fuer-ein-jahr/

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. “Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus”, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

Firmenkontakt

Tronex GmbH

Mario Oberschmid

Stockerweg 10

89331 Burgau

0180–5767655

0180–5767666

info@tronex.de

https://www.tronex.de/pressemitteilungen/2020-bei-tronex-was-fuer-ein-jahr/

Pressekontakt

Tronex GmbH

Simone Liebhaber

Stockerweg 10

89331 Burgau

08222–4149880

08222–41498850

info@tronex.de

https://www.tronex.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.