2020 ist das Jahr der Webinare

Online-Konferenzen und Webinare wuchsen um 133%, Teilnehmerzahl stieg um 425%.

ClickMeeting ( www.clickmeeting.com), einer der weltweit führenden Anbieter von Videokonferenz- und Webinar-Lösungen, hat im vergangenen Jahr in Deutschland einen enormen Anstieg der Teilnehmerzahlen bei Webinaren, Konferenzen und Meetings über seine Plattform verzeichnet, was auf das steigende Vertrauen in die Technologie anstelle von persönlichen Kontakten während der Pandemie zurückzuführen ist.

Die zunehmende Vertrautheit und das allgemeine Vertrauen in diese Technologie hat zu einem enormen Wachstum bei der Nutzung von Videokonferenzsoftware geführt, wobei ClickMeeting einen Anstieg von 133% bei Online-Konferenzen und Webinaren meldet, was den internationalen Trend für das Unternehmen widerspiegelt.

Seit Beginn der Pandemie einen massiven Anstieg der Online-Zuschauerzahlen um 425 %, da Konferenzen, die traditionell ausverkaufte Stadien, Kongresscenter oder Messehallen füllten, virtuell abgehalten wurden – insbesondere in den Spitzenmonaten April, Mai und Juni.

Magdalena Ciszewska, Head of Sales & Marketing bei ClickMeeting, sagt: “Dieses Jahr war eines für die Geschichtsbücher, da wir alle die neuen gesellschaftlichen Regeln annehmen mussten, die durch die soziale Distanzierung und die Abriegelung entstanden sind.

Wir waren bereits dabei, unsere Reichweite auf der ganzen Welt zu vergrößern, aber im Jahr 2020 haben wir einen enormen Anstieg der Nachfrage nach unserer Software erlebt.

Wir planen unsere Reichweite innerhalb Europas im Jahr 2021 weiter auszubauen und erwarten, dass sie im nächsten Jahr weiter steigen wird. Die Menschen haben sich inzwischen daran gewöhnt, virtuelle Videokonferenzen und Meetings zu nutzen, und wir sehen, dass dieser Bereich nur weiter wachsen wird.”

ClickMeeting speichert Daten auf in Europa ansässigen Servern und überwacht regelmäßig deren Standards, um die höchste Sicherheit bei der Datenverarbeitung und die Einhaltung der EU-Datenschutzbestimmungen (DSGVO/GDPR) zu gewährleisten.

