25 Jahre bei DENIOS – Feierstunde der Jubilare

Von 1998 bis heute – in 25 Jahren ist viel passiert. Es war das Jahr, als das Unternehmen Google gegründet wurde. Außerdem gab 1998 der deutsche Bundestag grünes Licht für den Euro als neue Währung, der Film Titanic brach alle Rekorde und Gerhard Schröder löste Helmut Kohl als Bundeskanzler ab. Genau zu dieser Zeit begannen Andre Zwiener und Olaf Struckmann ihre Laufbahn beim Bad Oeynhausener Unternehmen DENIOS.

Andre Zwiener begann seine Tätigkeit im November 1998 als Sachbearbeiter im Vertriebsinnendienst. Dort startete er mit der Auslegung, Kalkulation und Angebotserstellung im Bereich der Lager- und Wärmetechnik. Die Bearbeitung von kundenspezifischen Produktlösungen fand ab 2004 im Bereich Engineering statt, wo er fortan in enger Abstimmung mit dem Vertrieb arbeitete. Im Jahr 2017 kam noch die Projektleitung von Sonderlösungen dazu, seitdem betreut er diese Aufträge im Bereich Thermotechnik sowie Großprojekte.

Seine Kolleginnen und Kollegen schätzen an ihm nicht nur sein umfangreiches und langjähriges Know-how – sie freuen sich, mit ihm eine positive und humorvolle Persönlichkeit in ihren Reihen zu haben.

Ebenfalls ein Vierteljahrhundert DENIOS kann Olaf Struckmann feiern, der seit Oktober 1998 beim Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit im Einsatz ist. Damals stieg er als Versandmitarbeiter in das Unternehmen ein – zu diesem Zeitpunkt war die Logistik noch in Bad Oeynhausen ansässig. Tatkräftig engagierte er sich dort und half auch beim Umzug der Versandabteilung in das Logistikzentrum in Löhne, wohin er im Jahre 2004 wechselte.

Von seinen Kolleginnen und Kollegen wird er heute als wichtiger Leistungsträger im Team Paketversand geschätzt, zu seinen Aufgaben zählt unter anderem die Kommissionierung der Paketsendungen.

Beide DENIOS-Urgesteine sind jetzt im Rahmen einer Feierstunde mit Ehrenurkunden und Jubiläums-Geschenken gewürdigt worden. Firmengründer Helmut Dennig sprach ihnen großen Dank aus: „Eine so lange Treue zu seinem Arbeitgeber ist großartig und – vor allem auf dem heutigen Arbeitsmarkt – auch nicht selbstverständlich. Daher freuen wir uns sehr, dass wir von DENIOS diese Jubiläen feiern können und freuen uns auf eine weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Als Anerkennung für ihre Treue zu DENIOS bekamen beide Mitarbeiter neben einer Urkunde auch einen kleinen Goldbarren überreicht – symbolisch für die wertvolle und glänzende Leistung nach 25 Jahren Zugehörigkeit zum Team.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

