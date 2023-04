25 Prozent Extra-Punkte: Das Treueprogramm von The Ascott Limited feiert Geburtstag

Sonderaktion bis zum 31. Mai 2023 – Zusätzliche Punkte in über 120 Städten weltweit – Sogar doppelte Punkte bei Oakwood und The Unlimited Collection

Mit einem „Punkteregen“ feiert das kostenlose, markenübergreifende Treueprogramm Ascott Star Rewards (ASR) seinen vierten Geburtstag. Demnach erhalten ab sofort und bis zum 31. Mai 2023 ASR-Mitglieder 25 Prozent Extra-Punkte für alle Aufenthalte in einem der zahlreichen teilnehmenden Häuser von The Ascott Limited (Ascott); bei Oakwood und The Unlimited Collection gibt es sogar die doppelte Anzahl von Punkten. Um in den Genuss der zusätzlichen Punkte zu gelangen, müssen Buchung und Aufenthalt innerhalb des Aktionszeitraums erfolgen.

Punkteregen auch in den vier deutschen Citadines Aparthotels

Im Rahmen dieses Angebotes können Gäste in mehr als 120 Städten weltweit in Häusern der 14 Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken von Ascott die zusätzlichen Punkte sammeln – auch in den vier deutschen Citadines Apart“hotels in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München sowie im Citadines South Vienna in Wien. Zu den weiteren Standorten teilnehmender Häuser gehören viele populäre Geschäfts- und Städtereiseziele wie Bangkok, Brüssel, Dubai, New York, Paris, Peking, Shanghai, Singapur und Tokio. In zahlreichen Städten stehen sogar mehrere Unterkünfte und Marken aus dem Ascott-Portfolio zur Wahl. Weitere Informationen zu der Sonderaktion und den Konditionen gibt es online unter www.discoverasr.com/de/offers/asr-deals

Das ASR-Treueprogramm ist kostenlos und wurde im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen. Seitdem können Mitglieder in allen teilnehmenden Häusern der 14 Ascott-Marken Punkte sammeln und einlösen. Zudem kommen sie in den Genuss günstiger, flexibler Raten, saisonaler Angebote, Geburtstagsüberraschungen und weiterer Privilegien. www.discoverasr.com/de

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 94.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 159.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Préférence, Fox, Harris, POP!. Vertu und Yello.

Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen. Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.