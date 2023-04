3-Phasen Strahler Beleuchtungslösung mit Flexibilität

3-Phasen-Strahler ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn es darum geht, eine Beleuchtungslösung mit hoher Leistung und Flexibilität zu schaffen

Ein 3-Phasen-Strahler ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn es darum geht, eine Beleuchtungslösung mit hoher Leistung und Flexibilität zu schaffen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Einphasen-Strahlern bietet er eine bessere Lastverteilung und eine höhere Leistung, was bedeutet, dass er in der Lage ist, mehr Licht mit weniger Strom zu erzeugen. Das bedeutet, dass er eine höhere Energieeffizienz hat, was zu Einsparungen bei den Stromkosten führt.

Darüber hinaus ist ein 3-Phasen Strahler flexibel, da er in der Lage ist, eine Vielzahl von Leuchtmitteln zu nutzen. Dies bedeutet, dass er sowohl für den Einsatz mit LED und mit anderen Systemen geeignet ist. Auch bei der Installation ist er flexibel zu handhaben.

Ein weiterer Vorteil von 3-Phasen-Strahler ist, dass er sich leicht an veränderte Beleuchtungsbedürfnisse anpassen lässt, indem er neu positioniert oder ausgetauscht wird.

Das 230V Schienensystem ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl, wenn es darum geht, eine flexible zu installierende Beleuchtungslösung zu schaffen. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen bietet es eine höhere Leistung und bessere Kontrollmöglichkeiten, was bedeutet, dass es sich ideal für die Beleuchtung von größeren Räumen oder Flächen eignet.

Wie ist ein 3-Phasen Strahler zu installieren? Die Schienen werden an der Decke oder an der Wand montiert und die 3-Phasen-Strahler in die Schiene eingesetzt, bei der Verkabelung ist das System flexibel.

Da 3-Phasen-Strahler mit einer Vielzahl von Leuchtmitteln kompatibel ist, bietet es eine breite Palette an Beleuchtungsmöglichkeiten und wird an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Zusammenfassend bieten sowohl der 3-Phasen Strahler und das 230V Schienensystem eine Vielzahl von Vorteilen, wenn es darum geht, eine effiziente und flexible Beleuchtungslösung zu schaffen. Mit diesen Systemen haben Sie eine Beleuchtungslösung, die Ihren Anforderungen entspricht und die gewünschte Wirkung erzielt.

Der 3-Phasen Strahler oder Stromschienenstrahler gennant ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften und Einkaufszentren.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.