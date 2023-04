30 Jahre DENIOS: Volker Krähe feiert Dienstjubiläum

Es ist eine Zahl, auf die man stolz sein kann: 30 Jahre lang bei ein und demselben Arbeitgeber aktiv sein – das gelingt nur wenigen. Volker Krähe ist einer von ihnen, und wegen seiner Treue zum Bad Oeynhausener Unternehmen DENIOS ist er nun in einer offiziellen Feierstunde geehrt worden.

„Auch wenn ich 30 Jahre den gleichen Job in der gleichen Firma habe, war trotzdem nie ein Jahr wie das andere! Durch unser Wachstum hat sich alles regelmäßig verändert und jedes Jahr hat neue Herausforderungen gebracht“, so der Jubilar. Im April 1993 startete Volker Krähe seine berufliche Laufbahn als Buchhalter bei der DENIOS SE, die zu dieser Zeit noch „P&D Systemtechnik“ hieß.

In der damals noch deutlich kleineren Firma war er in den ersten Jahren „der“ Buchhalter, der fast alle Tätigkeiten in diesem Bereich selber durchführte.

Mit dem Wachstum des Unternehmens wuchs auch das Team des sogenannten Finanzwesens immer weiter, das später dann in Financial Services umbenannt wurde.

Im Laufe der Jahre hat Volker Krähe sein Know-how in allen buchhalterischen und steuerlichen Themen stetig ausgebaut, bereits seit vielen Jahren ist er Teamleiter und führt in dieser Funktion heute acht Mitarbeitende. In 30 Jahren beim Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung sind viele spannende Erlebnisse zusammenkommen, wobei für Volker Krähe vor allem die Einsätze in anderen Ländern in Erinnerung geblieben sind: „Toll waren die Auslandseinsätze in Frankreich, England, Tschechien oder Schweden. Da habe ich viele großartige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die die DENIOS Idee in ihrem Land nach vorne brachten.“

Für nahezu alle Abteilungen innerhalb von DENIOS ist er ein fachlich und menschlich hoch geschätzter Ansprechpartner, der immer gerne kompetent und pragmatisch unterstützt. „Was wir als Unternehmen besonders an ihm schätzen ist seine Ruhe, Verlässlichkeit und Fachkompetenz“, betont Firmengründer Helmut Dennig im Rahmen der Feierstunde. Bei der nahm Volker Krähe die zahlreichen Glückwünsche seines Teams entgegen und betonte nochmals, welch eine besondere Beziehung er zu DENIOS hat: „Als Buchhalter könnte es mir ja eigentlich egal sein, was wir hier herstellen, aber: Es macht mich schon stolz, wenn ich im Bekanntenkreis erzählen kann, dass wir hier in Sachen Umweltschutz und Arbeitssicherheit unterwegs sind.“

DENIOS bedankt sich für die jahrelange Treue und freut sich auf eine weitere, gute Zusammenarbeit!

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

