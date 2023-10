30-Milliarden-Dh-Projekt in Dubai South

Azizi Developments enthüllt ein 30-Milliarden-Dh-Projekt Azizi Venice in Dubai South

Azizi Developments, einer der führenden Bauträger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sein neuestes und ehrgeizigstes Projekt vorgestellt: Azizi Venice, ein 30-Milliarden-Dh-Projekt mit gemischter Nutzung in Dubai Süd.

Azizi Venice ist von der Schönheit und dem Charme Venedigs in Italien inspiriert und wird über 30.000 Wohneinheiten umfassen, darunter 100 mittelhohe Apartmentkomplexe und über 400 Luxusvillen und Herrenhäuser. Das Projekt wird auch eine Vielzahl von Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen umfassen, wie Dubais zweites Opernhaus, einen temperaturgeregelten Fußgängerboulevard, ein Einkaufszentrum, ein Krankenhaus, Schulen, Sportanlagen und vieles mehr.

Das Herzstück von Azizi Venice ist eine künstlich angelegte Lagune mit kristallblauem Wasser, die von der gesamten Wohn- und Geschäftsbebauung umgeben sein wird. Die Lagune wird schwimmbar sein, und die Bewohner und Besucher werden eine Vielzahl von Wassersportarten und Aktivitäten genießen können.

Azizi Venice befindet sich in Dubai-Süd, einem sich rasch entwickelnden Luftfahrt- und Logistikzentrum. Das Projekt ist gut an den Rest von Dubai und die VAE angebunden, mit direktem Zugang zum Al Maktoum International Airport und der Dubai Metro.

Mirwais Azizi, Gründer und Vorsitzender von Azizi Developments, kommentierte: „Azizi Venice ist ein wirklich einzigartiges und visionäres Projekt, das die Immobilienlandschaft in Dubai und im Nahen Osten verändern wird. Wir freuen uns darauf, dieses ikonische Projekt zum Leben zu erwecken und unseren Kunden ein wirklich erstklassiges Wohnerlebnis zu bieten.“

Merkmale und Annehmlichkeiten

Landfläche

Azizi Venice wird auf einem weitläufigen, 60 Millionen Quadratmeter großen Grundstück in Dubai Süd gebaut.

Andere Perspektiven

Es wird erwartet, dass Azizi Venice auch eine große Touristenattraktion sein wird. Die einzigartigen Merkmale und Annehmlichkeiten des Projekts werden wahrscheinlich Besucher aus der ganzen Welt anziehen. Darüber hinaus wird Azizi Venice voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Dubai schaffen. Das Projekt wird voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und Milliarden von Dollar zum BIP der Stadt beitragen.

Villa in Dubai kaufen

Insgesamt

Azizi Venice ist ein wirklich ehrgeiziges und bahnbrechendes Projekt. Es wird mit Sicherheit die Immobilienlandschaft in Dubai und im Nahen Osten verändern. Es wird erwartet, dass das Projekt auch eine große Touristenattraktion sein wird und für Dubai erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringt.

Azizi Venedig: Erleben Sie das Beste von Dubai

Azizi Venice ist der perfekte Ort, um das Beste von Dubai zu erleben. Mit seiner atemberaubenden Architektur, den erstklassigen Annehmlichkeiten und der lebendigen Atmosphäre hat Azizi Venice für jeden etwas zu bieten.

Das Azizi Venice ist auch für Geschäftsreisende ein idealer Ort für einen Aufenthalt. Die günstige Lage und die modernen Annehmlichkeiten des Projekts machen es zum perfekten Ort zum Arbeiten und Entspannen. Egal, ob Sie einen romantischen Kurzurlaub, einen Familienurlaub oder eine Geschäftsreise planen, Azizi Venice ist der perfekte Ort für Ihren Aufenthalt. Azizi Venice wird voraussichtlich in mehreren Phasen fertiggestellt, wobei die ersten Einheiten im Jahr 2025 fertiggestellt werden sollen.

