“30 Minuten Teamkultur” – der neue Ratgeber für starke Teams

Rainer Krumm und Sonja Wittig zeigen im Ratgeber ,30 Minuten Teamkultur” wie die Teamkultur positiv beeinflusst und weiterentwickelt wird

In nahezu jedem Unternehmen gehöre die Teamarbeit zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags. Ob in kleinen Gruppen, mittelgroßen Teams oder sogar abteilungsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften – die Zusammenarbeit mit anderen sei nicht mehr wegzudenken. Dennoch lieferten die Teams anstatt der erhofften Synergien oft schlechtere Ergebnisse als erwartet.

Sonja Wittig, Geschäftsführerin und erfahrene 9 Levels-Ausbilderin, weiß, woran das liegt: “Schuld ist meist eine unzureichende Passung zwischen Einzelpersonen, Gruppe, Organisation und Markt”. Rainer Krumm, Geschäftsführer der axiocon GmbH und Gründer des 9 Levels Institute for Value Systems, fügt ergänzend hinzu: “Das 7-S-Modell ist ein praktisches Tool der 9 Levels of Value Systems, um diese Abstimmung zu ermöglichen.”

Harmonisierten alle Faktoren, die die Teamarbeit bestimmen, könne eine positive Teamkultur entstehen, die eine effiziente und produktive Leistung der einzelnen Mitglieder ermöglicht. Wie diese optimale Passung in der Praxis erzielt werden kann, erläutern die beiden Autoren im neuen Ratgeber ,30 Minuten Teamkultur”. Sonja Wittig und Rainer Krumm beleuchten anschaulich, wie Teamkultur auf Basis des Modells der stufenweisen Werteentwicklung nach Professor Clare W. Graves besser erfasst und eingeordnet werden kann. Zudem zeigen sie auf, wie die Teamkultur weiterentwickelt werden kann, damit Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben.

Ab dem 11.03.2020 ist ,30 Minuten Teamkultur” als Buch und E-Book erhältlich.

Das Buch können Sie hier bestellen

Mehr Informationen zu Rainer Krumm und erhalten Sie unter: www.axiocon.de

axiocon sind die Spezialisten für Personalentwicklung, die Experten für Organisationsentwicklung und Impulsgeber für Change. Geschäftsführer Rainer Krumm sorgt zusammen mit seinem Team für die Weiterentwicklung und Werteentwicklung von Mitarbeitern, denn axiocon sieht Menschen als den Motor eines jeden Unternehmens. Da Firmen auch in Zukunft nachhaltig aufgestellt sein sollen, gehört erfolgreiche Organisationsentwicklung ebenso zum Leistungsportfolio wie die Umsetzung von Change Prozessen, damit jeder Mitarbeiter die notwendige Veränderung verstehen und aktiv mitgestalten kann. Zu den Wirkungsfeldern der axiocon GmbH gehören Führung, Team und Vertrieb.

