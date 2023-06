31 Millionen Plastikflaschen in drei Jahren gespart

Feste Kosmetik made in Germany reduziert Plastikmüll und schont wertvolle Ressourcen

Mannheim, 13. Juni 2023. Wertvolle Ressourcen schonen und gleichzeitig Plastikmüll reduzieren: Das innovative Unternehmen ideaPRO GmbH stellt feste Kosmetikstücke her, die ohne Wasser, Mikroplastik und Konservierungsstoffe auskommen. Stattdessen punkten die Shampoos, Duschen und Gesichtsreinigungen mit einer höheren Konzentration an qualitativ hochwertigen, pflegenden Inhaltsstoffen. Im Vergleich zu flüssigen Produkten kommen die festen Kosmetikstücke ohne Plastikverpackung aus und helfen so schwer abbaubaren Plastikmüll zu vermeiden. Die wasserfrei hergestellten Kosmetika sind außerdem kleiner und leichter als flüssige Alternativen, was zusätzlich CO2 beim Transport reduziert. Seit mehr als 15 Jahren produziert die ideaPRO GmbH wasserfreie Produkte für einen nachhaltigen Konsumstil.

„Wir halten nichts davon, Wasser ohne Grund in Plastikflaschen durch die Gegend zu fahren – daher fokussieren wir uns zu 100 Prozent auf die Herstellung fester Kosmetik“, erklärt Markus Baumgärtner, Geschäftsführer der ideaPRO GmbH. Anders als bei den flüssigen Vergleichsprodukten wird bei den festen Kosmetikstücken des nachhaltigen Kosmetikproduzenten das Wasser nicht bei der Herstellung, sondern erst am Bestimmungsort – also in der Dusche oder am Wasserhahn – hinzugefügt. Das macht die Kosmetika kleiner, leichter und dank umweltfreundlicher Kartonverpackung plastikfrei. „Seit Januar 2020 haben wir durch unsere Produktion bereits mehr als 31 Millionen Plastikflaschen zu 250 ml eingespart. Aber es geht noch mehr: Wenn es uns gelingt Konsumentinnen und Konsumenten sowie den Handel von den Vorzügen fester Kosmetik zu überzeugen, könnte es bis 2030 bis zu 10 Milliarden Plastikflaschen weltweit weniger geben. Würde man so viele Flaschen aneinanderlegen – würde diese Straße rund 37-mal um die Erde reichen“, ergänzt Florian Zeilfelder, kaufmännischer Geschäftsführer der ideaPRO GmbH, zur Vision.

Beim Transport der festen Kosmetikstücke ergeben sich weitere positive Einspareffekte: Anders als bei Kosmetikprodukten, die mit Wasser gemischt und in Plastikflaschen verpackt werden, benötigen die ideaPRO-Kosmetika durch ihre feste Struktur weniger Transportgewicht und -volumen. Das reduziert Kosten und CO2 bei der Lieferung: In nur einen Lastwagen passen schließlich genauso viele feste ideaPRO-Shampoostücke wie in zehn LKWs mit einer vergleichbaren Anzahl an flüssigen Pflegeprodukten.

Breite Produktpalette abgestimmt auf Kundenwünsche

Seit 2005 unterstützt die ideaPRO GmbH namhafte Hersteller und Handelspartner in Europa, den USA und dem mittleren Osten in den Bereichen Drogerie und Lebensmitteleinzelhandel bei der Erweiterung ihres Produktsortiments um nachhaltige, feste Artikel. Die ausschließlich am Mannheimer Hafen produzierten Kosmetikstücke lassen sich ganz auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden. Sie sind beliebig färbbar, können mit Logos versehen werden und nach Wunsch mit verschiedenen Naturkosmetik-Standards zertifiziert werden, wie zum Beispiel dem deutschen BDIH-Siegel oder dem europäischen COSMOS- und Natrue-Standard. Die breite Produktpalette reicht von der festen Dusche über Shampoos und Spülungen bis hin zur Gesichtsreinigung. Auch spezielle Produkte für Kinder sind im Sortiment enthalten. „Wir freuen uns, wenn Verbraucher unsere festen Kosmetikartikel ausprobieren und durch eine kleine Änderung ihrer Reinigungsrituale einen Beitrag für Natur und Umwelt leisten“, fasst Geschäftsführer Florian Zeilfelder zusammen.

Das Mannheimer Unternehmen ideaPRO GmbH, gegründet 2005, ist Spezialist für die Entwicklung und Herstellung wasserfreier Kosmetikprodukte. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Herstellung von Badezusätzen und nutzte dieses Know-How für die Produktion fester Kosmetika als nachhaltige, plastikfreie Alternative zu flüssigen Produktalternativen. Die ideaPRO GmbH konzentriert sich seit 2020 ganz auf die Herstellung fester Kosmetikprodukte für konventionelle und naturnahe Kosmetik sowie für zertifizierte Naturkosmetik. Je nach Verwendungswunsch stellt das Unternehmen im Bereich der festen Haar- und Körperpflege verschiedene Produkte für namhafte Hersteller und international agierende Handelsunternehmen her: von Shampoos, Conditioner und Spülungen über, feste Duschen bis hin zu Gesichtsreinigungen für unterschiedliche Hautbedürfnisse. Auch Produkte für Kinder sind im Sortiment enthalten. Zusätzlich bietet die ideaPRO GmbH Granulate an, die vor der Nutzung mit Wasser gemischt werden können und so eine vertraute Produktnutzung etwa von Duschgel oder Shampoo ermöglichen. Mit mehr als 50 Mitarbeitenden produziert die ideaPRO GmbH ihre Kosmetikstücke seit 2006 ausschließlich am Mannheimer Hafen.

Kontakt

ideaPRO GmbH

Florian Zeilfelder

Binnenhafenstraße 7

68159 Mannheim

+49 (0)621-10756300



http://www.ideapro.de

Bildquelle: ideaPRO GmbH