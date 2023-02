32. HWPL Friedensreise

Friedensabkommen auf Mindanao wurde bestärkt

Etwa 50 Jahre lang litten die Philippinen unter bewaffneten Konflikten und zählten zu den größten Konfliktzonen Südostasiens. Doch seit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens am 24. Januar 2014 ist der Grundstein für Stabilität und Entwicklung gelegt worden. Initiiert wurde das Friedensabkommen vom Repräsentanten von HWPL (Himmlische Kultur, Weltfrieden, Wiederherstellung des Lichts), Lee Man Hee, der nicht nur Reden über den Frieden schwing, sondern diesen auch Taten folgen ließ.

Bei seiner 32. Friedensreise kehrte Vorsitzender Lee im Januar 2023 zum ersten Mal seit der COVID-19-Pandemie auf die Philippinen zurück und nahm an der ersten philippinischen nationalen Friedenskonferenz Teil, die von der Gruppe Volunteers for Peace (VIP) in Pasay City organisiert wurde.

Zu den weiteren Teilnehmern gehörten das philippinische Bildungsministerium, die Nationale Friedenskommission, die Nationale Amnestiekommission, die Nationale Polizeibehörde, das Verteidigungsministerium, die Kommission des Islamischen Staates sowie mehr als 1.500 Vertreter aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Religion, Bildung und Medien.

Neun Jahre zuvor vermittelte der Vorsitzende Lee (HWPL) zur Unterzeichnung eines zivilen Friedensvertrags auf Mindanao durch ihre Vertreter und beendete so den 40 Jahre andauernden Konflikt und brachte den Bewohnern den Frieden.

Auf Mindanao finden seitdem am 24. Januar verschiedene Veranstaltungen statt, um diesen Tag als „Tag des Friedens“ zu feiern.

Die Konferenz verabschiedete eine einheitliche Resolution, in der gefordert wird, den 24. Januar zum Nationalen „Friedenstag“ oder „Waffenstillstandstag“ und damit zum Nationalfeiertag zu erklären.

Die Freiwilligen für den Frieden (VIPs), die die Veranstaltung organisierten, sagten: „Wir werden diese Resolution an Präsident Ferdinand Bonbon Marcos Jr. weiterleiten, und die Erklärung des Nationalen Friedenstags wird eine Möglichkeit sein, die Friedensaktivitäten im ganzen Land fortzusetzen.“

HWPL Friedensdenkmal, ein Symbol des Friedens auf Mindanao, wurde in Manila errichtet

Zum Gedenken an den neunten Jahrestag des zivilen Friedensabkommens auf Mindanao wurden in verschiedenen philippinischen Städten Friedensdenkmäler errichtet. Am 24. wurde ein Friedensdenkmal auf dem Asuncion Square in Malate, Manila, der Hauptstadt der Philippinen errichtet und am 27. eines an der Cotabato State University auf Mindanao. Seit 2015 wurden auf den Philippinen insgesamt 11 Friedensdenkmäler errichtet. Der Grund für die Errichtung von Friedensdenkmälern, die den Frieden in Mindanao symbolisieren, ist das Verständnis dafür, dass das zivile Friedensabkommen von HWPL eine wesentliche Rolle für den Frieden auf Mindanao gespielt hat, um Frieden zu schaffen.

Auf den Philippinen wächst die Sympathie und Unterstützung für das Friedensprojekt von HWPL.

Nach Manila City wurde am 16. Januar in der Provinz Davao de Oro auf Mindanao eine Resolution zur Unterstützung der HWPL-Erklärung für Frieden und Kriegsbeendigung (DPCW) verabschiedet. Darüber hinaus unterzeichnete der Ministerpräsident der Bangsamoro Muslim Autonomous Region of Mindanao (BARMM), Nhof Ibrahim, am 26. Januar eine Petition zur Unterstützung von DPCW. Zuvor haben Großstädte auf den Philippinen, darunter Cotabato City und Davao City, die Erklärung von HWPL offiziell unterstützt.

Friedensmusikfestival in Mindanao, dem Land der Toten

Insbesondere das Friedensmusikfestival, das während dieser Friedensreise stattfand, wurde für die Verwirklichung des auf Mindanao verwirklichten Friedens gelobt. Am 26. fand ein Friedensmusikkonzert in der Indoor-Turnhalle der Cotabato State University in Mindanao statt.

Das Konzert sollte die Narben des Krieges heilen und Regierung, soziale Organisationen und Bürger unter dem Stichwort „Frieden“ vereinen. Zum ersten Mal, seit Mindanao aufgrund des langjährigen Konflikts zu einem „Land der Toten“ bezeichnet wurde, fand ein Friedensmusikfestival statt, das Erwartungen an die Herstellung von Frieden weckte.

Kang Tae-ho, Generalsekretär von HWPL, sagte: „Mindanao ist ein umstrittenes Gebiet, daher hat es noch nie ein Friedenskonzert gegeben. Es ist eine großartige Sache, dass hier ein Friedensmusikfestival stattgefunden hat“, und fügte hinzu: „Es wurde wahrhaftiger Frieden erreicht, in dem junge Studenten Kultur statt Angst vor Krieg genießen.“

Als dieser, am 28. August am Flughafen Incheon von Reportern, nach dem Ergebnis seiner Reise gefragt wurde, sagte HWPL-CEO Man Hee Lee: „Als ich Mindanao zum ersten Mal besuchte, wo 120.000 Menschen in einem 40-jährigen Konflikt zwischen Katholiken und Muslime starben sagte ich: „Rufen Sie Anführer und Einwohner auf, einander zu dienen.“ „Lehrt Gott Sie, Menschen zu töten?“ Von da an schlug ich vor, den Krieg zu beenden, gemeinsam eine Friedensbewegung durchzuführen, und ließ sie eine Absichtserklärung unterschreiben.“

Weiter sagte der Vorsitzende Lee: „Was die Regierung, das Militär und alle anderen nicht tun konnten, wurde auf ziviler Ebene erreicht“, und fügte hinzu: „HWPL arbeitet für den Frieden. Machen wir die Republik Korea zum besten Friedensland der Welt. Helfen Sie mir dabei.“

