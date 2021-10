321CBD jetzt auch in Deutschland erhältlich

Die vielfältigen gesundheitsfördernden Eigenschaften von Cannabidiol jedermann zugänglich machen.

Seit CBD – auch Cannabiol – europaweit legalisiert wurde, profitieren viele Betroffene von der heilsamen Wirkung des Bestandteils der weiblichen Hanfpflanze. Doch mit der Nachfrage nach den effektiven Cannabinoid-Produkten steigt auch das Angebot an minderwertigen oder gar Fake-Produkten. Ganz anderes 321CBD, das nun endlich auch auf dem deutschsprachigen Markt erhältlich ist. Das Luxemburger Unternehmen garantiert ausschließlich qualitativ hochwertigstes CBD in Reinform und verfolgt primär ein Ziel: Die vielfältigen gesundheitsfördernden Eigenschaften von Cannabidiol jedermann zugänglich machen.

Körper und Geist im Einklang mit der Kraft der Natur

Es begann alles mit dem tiefen Wunsch, durch die Kraft von Pflanzen das Wohlbefinden der Menschen zu steigern. Körper und Geist mit Hilfe der Natur in Einklang zu bringen, gehört nach der Überzeugung der Gründer von 321CBD zusammen. So wurde der Grundstein für das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg gelegt. Inzwischen genießt es jedoch auch über die Grenzen hinaus Bekanntheit und nimmt in Frankreich unangefochten die Spitzenposition aller CBD-Online-Shops ein. Nun geht der beliebte Internethändler einen Schritt weiter und vertreibt seine umfangreiche Produktpalette ab sofort auch in Deutschland und Österreich.

321CBD bietet seinen Kunden zahlreiche Vorteile

321CBD punktet mit drei Vorteilen auf einmal: Hoher Expertise, einem erstklassigen Angebot und dennoch günstigen Preisen. Von Ölen über Kristalle, Wachs und Harz bis hin zu Blüten und E-Liquids: Hier findet jeder Kunde das individuell Passende, sogar eine Produktlinie für Tiere ist abrufbar. Denn auch Vierbeiner können positive Effekte aus der Heilkraft der Hanfpflanze ziehen.

Nicht berauschend, sondern entspannend

Genau diese Heilkraft ist das Geheimnis des Erfolges von CBD. Zu Unrecht also galt es lange einzig als Droge und war nicht frei erwerblich. Doch gegenüber dem psychoaktiven Pflanzenbestandteil Tetrahydrocannabinol wirkt CBD nicht berauschend. Vielmehr berichten Patienten von entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Zudem von entspannenden Wirkungen bei Stress und effektiver Hilfe sogar bei Krankheitsbildern wie Epilepsie. Auch gesunde Verbraucher profitieren von zahlreichen Vitaminen, Proteinen und Mineralstoffen in CBD-Produkten.

Faire Preise und Cashback-System

Für welche der qualitativ hochwertigen Produkte von 321CBD sich Interessenten entscheiden, liegt an individuellen Vorlieben. Von der Einnahme von Kapseln über eine Teezubereitung der Blüten bis zum Auftragen von Ölen findet jeder das Gewünschte. Dabei widerlegt 321CBD die Behauptung, dass gute Qualität teuer sein muss: Die überaus fairen Preise werden häufig durch attraktive Rabattangebote nochmals reduziert. Teilnehmer des Cashback-Systems erhalten bei jedem Einkauf von mindestens zehn Euro einen Euro zurück, für Influencer gibt es ein Affiliate-Programm. Selbst die Lieferung nach Österreich und Deutschland ist kostenfrei und erfolgt innerhalb von maximal 48 Stunden.

321CBD, Nr. 1 auf CBD online kaufen in Frankreich, betritt den Markt in Deutschland. Seien Sie bereit, die beste Produktqualität in Bezug auf CBD Knospen (CBD Blüten), CBD Öle und andere Derivate zu beziehen. Es locken sehr attraktive Preise, MEGA Rabatt von Zeit zu Zeit (50% und mehr) so dass Sie zu niedrigsten Preisen kaufen können, und das bei bester Qualität.

321CBD hat ein Cashback-System, erhalten Sie 1 € zurück alle 10 €, die Sie auf dem Shop verbringen. + Partnerprogramm für Influencer und Webmarketer

Kontakt

321CBD

– –

Rue de l’Alzette 127

4011 Esch-sur-Alzette

–

contact@321cbd.com

https://www.321cbd.com/de/