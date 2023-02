34. Oster-Kloster_Fest_Chorin_Schönhof

Das Kult-Spektakel

Wir feiern das traditionsreiche 34. Oster – Kloster – Fest vom 6. bis 10. April 2023 auf 3 Hektar Wiese wieder in Chorin am Schönhof.

…mit der Bahn bis Britz bei Eberswalde, dann shuttle oder Golzow und 2km zu Fuß weiter.

A11 Ausfahrt 10 – nur 1,5 km bis zum Festgelände

Lebendige Musik aus – Spätgotik, Renaissance Welt und Utopia. 4 Musikbanden!

Schauspiel –

Der Magier, der Drache und das Mädchen – ein Drama mit gutem Ende

Passions-Theater – einzigartig in Brandenburg und angrenzenden Ländern

Das große Winteraustreiben

Stelzen-Theater, Riesenfiguren, Gaukler und Osterfeuer.

Lebendige Riesen-Feuer-Drachen und mystische Gestalten –

Der Drache Rammdorn, der 20 Meter lange Lindwurm, Sulpur, Waldgeister, Springnarren,

stählerne Ritter, Einhorn, Bären, Wölfe, Elfen, Gaukler und Stelzen-Geister!

Geführtes Reiten

An 100 Stände großer historischer Handwerks-Markt – mit Badehaus

große Ruhe-Spielwiese mit Strohberg, Weidenschiff und Trampolin nebenan

Speis & Trank mit kulinarischer Vielfalt

Urige alte Osterbräuche –

Dracheneirollen, Eierlaufen, Fudelstiepen, Raatschendrehen, Barfußpfad,

Osterfeuer und Spiele mit dem „Volke“.

Reichhaltiges Mittelalterbankett an der Bühne in der Kultscheune (Sa. + So, nach Anmeldung)

Eintrittspreise –

Wir haben seit 10 Jahren die gleichen Eintrittspreise

(Gründonnerstag 3,- Euro / 2,- Euro und ab Karfreitag: Erwachsene 10 Euro/ Kinder 5 Euro)

Neue Ideen in altem Gewande.

NEU, die Kulturscheune hat alle Tage geöffnet ( Malerei und Skulptur)

Spilwut – Künstlergruppe – spilwut-spectaculum

Firmenkontakt

Roman Streisand

Schönhof 6

16230 Chorin-Golzow

03334429292

spilwut@spilwut.de

http://spilwut.de

Pressekontakt

Spilwut

Birger Markuse

Erich Weinert Str. 150

10409 Berlin

01632857655

spilwut@spilwut.de

http://spilwut.de

