35. Oster-Kloster-Fest Chorin

…urig, romantisch, fantastisch -einzigartig…

28. März bis 01. April 2024 (Gründonnerstag bis Ostermontag) sinnreiches Spektakel an der KultUrScheune Chorin-Schönhof!

Chorin ist DER Ort fürs Osterfest. Da findet eines der schönsten und traditionsreichsten Mittelalterfeste Deutschlands statt – das Oster-Kloster-Fest – Kultur in Natur.

Auf halbem Wege zwischen Werbellinsee und Klosterruine findet man diesjährig wieder das Mittelalterdorf mit 200 Akteuren.

Wunderbare Musik aus Gotik, Renaissance, und Utopia. Dieses Jahr neben SPILWUT sind die Gruppen Bakchus, die Goliarden nebst Solisten dabei. Feuerspeiende Riesendrachen, Waldgeister, Springnarren, geharnischte, Ritter, das Einhorn, Bären, Elfen, Gaukler und Stelzen-Geister!

Urige, derbe Osterbräuche: Dracheneirollen, Eierlaufen, Osterwasser, Fudelstiepen, Raatschendrehen, Barfußpfad, Heuhaufen, und Spiele mit dem „Volke“.

Das Passions-Theater nach Evangelist Lukas – einmalig im Nordosten Deutschlands.

Das große Winteraustreibe-Spiel mit Musik, Stelzen-Geistern, Riesenpuppen, Gauklern und Osterfeuer. Dieses Jahr mit neuen Musik-Komödianten.

Lebendige Riesen-Feuer-Drachen streifen über den Platz: der Drache Rammdorn,

der 20 m lange Lindwurm und andere Fabelwesen.

An 100 Stände großer historischer Handwerks-Markt, Liegewiese, Badehaus, Böttcherei, Drechsler, Lehm-Haus-Bau, Holzschnitt-Druck. Schnitzen, Linnenkrämer, Malen uva. Bogenschießen, Hand-Karussell, Heuhaufen, Ritterburg, Axtwerfen, Basteln…

Speis & Trank mit Kulinarischer Vielfalt: Brotbackofen, Tavernen und Garbrätereien, Met, Spanferkel, leckere „Fastenspeisen“ Räucherfisch, Spinatpasteten, Vegetaria, Knoblauchbrot, Crepes, Mandelgebäck, und erlesene Getränke aller Art.

Veranstaltet von SPILWUT mit „Principale“ Roman Streisand, Künstler und Erfinder

der neu-deutschen Starck-Sack-Pfeifen.

Mit Spiel-Lust, Geist und künstlerischer Ambition seit 1981 in der Gemeinde Chorin!

Ort: Mittelalterdorf Oster-Kloster-Fest, hinter dem Schönhof Nr. 5-6 in 16230 Chorin-Golzow. Parkplätze an der L23 und „shuttle“ Zubringer 4,-EUR

Grün-Donnerstag, 14 bis 19 Uhr Freitag Sa./So. 10 bis ca.20 Uhr- Montag: 10 bis ca.18 Uhr

Eintritt: Gründonnerstag (Eröffnungstag): 5,- EUR | Kinder 1,- EUR, kleine Kinder frei,

Alle anderen Tage: kleine Kinder frei, Erw. 12,- EUR | ermäßigt/ Kinder 6,- EUR

Den ganzen Tag Programm auf 3 Bühnen. Dabei auch Ruhewiesen und rundherum Feld und Wald.

(Das Fest musste gezwungenermaßen schon 5x umziehen und 3x ausfallen. Hoffen wir, dass es das Osterfest auch im nächsten Jahr noch geben kann; dass die Behörden es wieder genehmigen.)

HERZLICH WILLKOMMEN!

Spilwut – Künstlergruppe – spilwut-spectaculum

Firmenkontakt

Roman Streisand

Roman Streisand

Schönhof 6

16230 Chorin-Golzow

03334429292



http://spilwut.de

Pressekontakt

Spilwut

Birger Markuse

Erich Weinert Str. 150

10409 Berlin

01632857655



http://spilwut.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.