360 Grad AGRAVIS : Virtuelle Veranstaltungsreihe mit tollem Auftakt

Noch bis zum 20. November 2020 veranstaltet die AGRAVIS Raiffeisen AG ihre neue virtuelle Veranstaltungsreihe ” 360 Grad AGRAVIS“. Täglich wird ein aktuelles, für die Landwirtschaft herausforderndes Thema, aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Zum Auftakt am Montag (16. November) ging es um das Thema “Jedes Korn zählt: Nicht immer ist das Wetter schuld! Aussaattechnik als Baustein Ihres Ertrags”. Über 400 Teilnehmer waren live dabei und beteiligten sich an dem interaktiven Format mit Umfragen, Gewinnspiel, Chats und direktem Kontakt zu den Referenten. Insgesamt haben sich bisher fast 800 Interessierte für die Reihe angemeldet.

Das Programm der kommenden vier Veranstaltungstage:

– Dienstag, 17. November, 14 Uhr: “Digitalisierung in der Landwirtschaft – wo bietet sie wirkliche Mehrwerte?”

– Mittwoch, 18. November, 20 Uhr: “Futterbau im Fokus – erfolgreiche Strategien gegen Futterknappheit und für hohe Grundfutterleistungen”

– Donnerstag, 19. November, 20 Uhr: “Zwischen Wandel und Kontinuität – wie sieht die Tierhaltung der Zukunft aus?”

– Freitag, 20. November, 14 Uhr: “Handel(n) mit Verantwortung – Chancen der Nachhaltigkeit”

Informationen und Anmeldung zu 360 Grad AGRAVIS

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.