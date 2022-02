360X investiert in Twelve x Twelve NFT Marktplatz

Die Zukunft der Musik im WEB 3.0 gestalten

Berlin/Frankfurt am Main, 03.02.2022: Die 360X AG steigt als Investor und strategischer Partner bei der Twelve x Twelve ein. Die 360X AG hat ein Multi-Million-Cash-Investment in die extra hierfür neu gegründete 360X Music AG getätigt. In diesem Zuge wurden die Anteile der Twelvebytwelve GmbH vollständig von der 360X Music AG übernommen Dadurch wird Twelve x Twelve zu einem der schlagkräftigsten NFT-Marktplätze und Playern im WEB 3.0 für Musik in Europa.

*Die Musikbranche im Web 3.0*

Twelve x Twelve ist der erste NFT-Marktplatz in Europa, der sich ausschließlich auf Musik fokussiert und den Musikmarkt in ein neues Zeitalter begleitet. Fans und Musiker*innen sollen wieder stärker zusammenwachsen. Zudem unterstützt das Startup Musiker*innen und Labels mit ihrem Know-how, um die richtigen NFT-Inhalte zu definieren, zu produzieren und zu vermarkten. Mit der angeschlossenen „Creative Community“ hat das Unternehmen ein bisher einzigartiges Konzept erschaffen und den Weg für die Musikwelt in das Web 3.0 geebnet.

„Wir befinden uns aktuell in einer der spannendsten Zeiten für Künstler*innen in Bezug auf Rechteverwertung und Fan-Engagement“, erklärt Jan Denecke, CEO und Co-Gründer von Twelve x Twelve. „NFTs eröffnen den Künstler*innen unglaublich viele neue Möglichkeiten sich und ihre Werke neu zu positionieren und zu vermarkten. Wir wollen die Zukunft der Musik im WEB 3.0 gemeinsam mit den Künstlern*innen und deren Fans gestalten. Hierfür haben wir eine einmalige Plattform und NFT Formate geschaffen, die es den Künstler*innen erlaubt, zusätzliche innovative Umsatzströme für sich zu erschließen und gleichzeitig ihren Fans näher zu sein. Mit der 360X Gruppe, und deren Gesellschaftern, die Deutsche Börse und Commerzbank, haben wir die stärksten Partner gewonnen, mit denen wir unsere Vision umsetzen werden“

„Tokenisierung und der boomende NFT-Markt haben das Potential, die Musikwelt zu revolutionieren, so wie es parallel zum Beispiel bei digitaler Kunst zu sehen ist. Twelve x Twelve ist in der Musikindustrie zuhause und hat als Pionier früh erkannt, welche Chancen Web 3.0 für Künstler und Fans ermöglicht. Wir sprechen eine neue Zielgruppe an als mit unseren bisherigen Assetklassen, jünger und digital verwurzelt. Innovativ, mit den richtigen Ideen und einer außergewöhnlichen Expertise im Bereich Musik ist Twelve x Twelve die optimale Ergänzung zum 360X-Kosmos und auf dem Weg zum regulierten Metaverse“, so Carlo Kölzer, Group-CEO der 360X.

Zusammen mit Scooter brachte Twelve x Twelve die ersten NFTs im April 2021 auf den Markt. Weitere Drops folgten unter anderem mit Till Lindemann und GENETIKK. Geplant sind für das anstehende Jahr außerdem virtuelle Konzerte und Festivals.

Über Twelve x Twelve:

Der Name „Twelve x Twelve“ ist gedanklich an den Maßen des Vinyl Covers, nämlich 12 x 12 Zoll, angelehnt. Die Vision von Twelve x Twelve ist es, die Musikindustrie im Zeitalter von Web 3.0 mitzugestalten. Hierfür vereint Twelve x Twelve Expertise aus verschiedenen Märkten in einer innovativen Online-Plattform, die Musik in digitale Sammlerstücke und für die Community zugängliche digitale Vermögenswerte verwandelt, um sie an Musikfans, Sammler und Krypto-Enthusiasten zu vermarktet. Die twelvebytwelve GmbH wurde 2021 von Jan Denecke, Michael Eisele & Philipp Köhn gegründet, einem erfahrenen Team in den Bereichen Musikrechte, Blockchain, Musikmanagement und Marketing.

Weitere Infos unter: https://twlvxtwlv.com

Über 360X AG:

360X schafft einen zuverlässigen, regulierten Marktplatz für alternative Vermögenswerte mit dem Ziel, eine regulierte Infrastruktur für das Metaverse zu schaffen. Mit dem Slogan „Your World in Your Wallet“ will 360X Märkte öffnen, sie transparenter, liquider und für jedermann zugänglich machen und so digitales Eigentum und Handelbarkeit im Metaverse ermöglichen. Das von der Deutschen Börse und der Commerzbank unterstützte Fintech vereint fachliche Expertise – und damit Qualität in den Bereichen Kunst, Musik und Immobilien – mit Finanzmarkt-Know-how und zuverlässigen Partnern.

Weitere Infos unter www.360x.com

