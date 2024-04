360°zahn – Zahnarzt Düsseldorf setzt neue Maßstäbe in der Patientenaufklärung

Digitales Expertenwissen auf Abruf: 360°zahn bietet seinen Patienten ein umfangreiches Dentallexikon und über 700 Lehrvideos

Die Zahnärzte von 360°zahn aus Düsseldorf erweitern ihr Engagement für die Patientenbildung durch eine beeindruckende Sammlung digitaler Ressourcen auf ihrer Website. Mit einem umfangreichen Dentallexikon, einem informativen Blog und einer eindrucksvollen Videobibliothek bietet 360°zahn Patienten und Besuchern eine herausragende Tiefe und Breite an Informationen rund um die zahnmedizinische Versorgung.

Umfassendes Dentallexikon und Blog

Im “ Dentallexikon“ finden Interessierte detaillierte Erklärungen zu zahnmedizinischen Fachbegriffen, Behandlungen und Technologien. Der Bereich “ Wissenswertes“ unter ergänzt dieses Angebot durch regelmäßige Blogbeiträge zu aktuellen Themen der Dentalgesundheit, praktische Tipps und die neuesten Trends in der Zahnmedizin. „Diese Inhalte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und des ständigen Strebens, unser Wissen zugänglich zu machen“, erklärt Dr. med. dent. Ehsan Andabili.

Innovativer Einsatz von Videoinhalten

Die Zahnärzte haben eine beispiellose “ Sammlung von über 700 zahnmedizinischen Videos“ bereitgestellt, die nicht nur Einblicke in die Praxisräumlichkeiten und das Team geben, sondern auch komplexe zahnmedizinische Verfahren veranschaulichen und Fachtermini erklären. Diese Videos dienen dazu, Patienten auf ihre Behandlungen vorzubereiten und Ängste abzubauen, indem sie Transparenz und Verständlichkeit schaffen. „Videos sind ein großartiges Medium, um komplexe Informationen verständlich und ansprechend zu vermitteln. Wir haben in die Qualität und inhaltliche Tiefe dieser Videos besonders viel Zeit investiert“, sagt Zahnarzt Efthimios Giannakoudis.

Engagement für Transparenz und Patientenvertrauen

Das umfangreiche Informationsangebot von 360°zahn demonstriert das kontinuierliche Bestreben der Praxis, Transparenz zu fördern und das Vertrauen der Patienten zu stärken. Die Kombination aus fachlich fundierten Artikeln und visuell ansprechenden Videos ermöglicht es den Patienten, sich umfassend zu informieren und aktiv an ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge teilzunehmen. „Wir möchten, dass unsere Patienten gut informiert sind, damit sie gemeinsam mit uns die besten Entscheidungen für ihre Zahngesundheit treffen können“, ergänzt Zahnarzt Nektarios Papagrigoriou.

Modernes Inhouse-Praxiskonzept

Das Konzept der Praxis 360°zahn in Düsseldorf bietet ein umfassendes und integriertes zahnmedizinisches Betreuungsmodell. In diesem Modell sind alle wichtigen Fachbereiche der Zahnheilkunde unter einem Dach vereint. Dies umfasst die allgemeine Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Kinderzahnheilkunde, Implantologie und ein eigenes Zahnlabor. Dieses Inhouse-Praxiskonzept ermöglicht eine koordinierte und effiziente Patientenversorgung, indem es direkte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spezialisten fördert und schnelle sowie maßgeschneiderte Behandlungsabläufe bietet“ erläutert Dr. Elham Andabili-Barthel.

Kontakt für weitere Informationen

Patienten und Interessenten, die mehr über die Angebote von 360°zahn erfahren möchten, sind eingeladen, die Website zu besuchen oder direkt Kontakt mit der Praxis aufzunehmen. Das Team von 360°zahn steht bereit, um jede Anfrage mit höchster Professionalität und Sorgfalt zu behandeln.

Mit diesem erweiterten digitalen Angebot setzt 360°zahn neue Standards in der zahnmedizinischen Patientenversorgung und unterstreicht seine Rolle als führende Zahnarztpraxis in Düsseldorf.

Anschrift

360°zahn – Zahnarzt Düsseldorf

MVZ GbR 360°Zahn

Medizinisches Versorgungszentrum für Zahnheilkunde, Kinder- und Jugendzahnheilkunde und Kieferorthopädie

Werdener Straße 6

40227 Düsseldorf Oberbilk

Zahnärzte

Leiter des MVZ: Nektarios Papagrigoriou

Dr. med. dent. Ehsan Andabili

Efthimios Giannakoudis

Dr. Elham Andabili-Barthel

Pressekontakt

Efthimios Giannakoudis

Tel: 0211 2208360

Fax: 0211 2208361

Email: info@360gradzahn.de

Web: www.360gradzahn.de

