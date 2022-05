New Style Lager“ heißt das Inselbier der Traditionsbrauerei Ottakringer, das am Donauinselfest 2022 serviert wird, und heute mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig vorgestellt wurde.

39. Donauinselfest #dif22: Bürgermeister Dr. Michael Ludwig stellt 7. Inselbier aus dem Hause Ottakringer vor

„New Style Lager“ heißt das Inselbier der Traditionsbrauerei Ottakringer, das am Donauinselfest 2022 serviert wird, und heute mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig vorgestellt wurde.

Wien – Ganz im Sinne des diesjährigen #dif22-Mottos #DreamTeamWIEN kommt auch das eigens kreierte Inselbier aus einem Wiener Traditionsbetrieb. Bereits zum siebenten Mal braut das Ottakringer BrauWerk ein streng limitiertes Hopfen, das eigens am Donauinselfest erhältlich und perfekt auf den Sommer abgestimmt ist. „New Style Lager“ wurde heute von Bürgermeister

Dr. Michael Ludwig gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, Harald Mayer, dem Geschäftsführer des BrauWerks, Michael Neureiter, und dem Projektleiter des Donauinselfests, Matthias Friedrich, offiziell vorgestellt.

„Heuer kann das Donauinselfest erstmals nach zwei Jahren in gewohnter Größe stattfinden. Und als größtes Open-Air-Festival Europas ist es besonders wichtig, langjährige Partner*innen wie die Ottakringer Brauerei mit an Bord zu haben, die essenziell für das Gelingen dieses Festes sind. Zudem ist Ottakringer nicht nur ein Wiener Betrieb, sondern setzt bei der Herstellung vor allem auch auf Regionalität und Produkte von Wiener Landwirtschaftsbetrieben“,

so Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Unsere Ottakringer Brauerei ist ein unverwechselbarer, lebendiger Teil der Stadt. Wir stehen für Offenheit und Vielfalt – das macht uns zum idealen Partner des Donauinselfests. Wir freuen uns sehr, dass wir zum bereits siebenten Mal das Inselbier brauen dürfen und damit einmal mehr unsere Verbundenheit mit Wien zeigen können. Das Ottakringer Inselbier 2022 ist ein New Style Lager, wird im Ottakringer BrauWerk gebraut und pünktlich zum Donauinselfest geliefert. Es ist strohgelb, blumig hopfig in der Nase, erfrischend und leicht und mit einer angenehmen Bittere im Abgang.“

#dif22 Inselbier „New Style Lager“

Wegweisend wie das Donauinselfest geht das heurige Inselbier in Richtung Zukunft! Neu gedacht, modern eingebraut, farbenfroh verpackt, ist es strohgelb, blumig hopfig in der Nase und schlank im Antrunk. Passend für den Sommerauftakt schmeckt es erfrischend leicht mit einer angenehmen Bitternote im Abgang und langem Nachklang. Am besten entfaltet es sich zu Gegrilltem, Wiener Schnitzel, leichten Salaten oder auch etwas ausgefallener zu Vanilleeis. Das Inselbier 2022 wird ausschließlich und exklusiv beim Donauinselfest von 24. bis 26. Juni ausgeschenkt.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander.

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Was:39. Donauinselfest 2022

www.donauinselfest.at

Art der Veranstaltung: Open Air Festival bei freiem Eintritt

Wann:24. bis 26. Juni 2022

Wo: Donauinsel Wien

Veranstalter: SPÖ Wien, https://www.spoe.wien/

Facebook: https://www.facebook.com/Donauinselfest

Twitter: https://twitter.com/Inselfest

Instagram: https://www.instagram.com/donauinselfest_wien/

YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010

Infos über Wien: http://www.wien.info

C I G Presse begleitet die internationale und nationale Medienpräsenz des DONAUINSELFESTES im Bereich Eventnews/Veranstaltungskalender & Tourismus.

Kontakt Rückfrage

Elisabeth Kaiser – C I G Medienanalysen & more … C I G Presse

Tel.: +34 922 897 987

e.kaiser@cig.at dif@cig.at

Pro Event Team für Wien GmbH zeichnet als durchführende Agentur des Donauinselfests für die gesamte Planung, Umsetzung und Vermarktung des Donauinselfests verantwortlich.

Firmenkontakt

Pro Event Team für Wien GmbH

Matthias Friedrich

Windmühlgasse 24 / Stiege 1-3. OG 1

1060 Wien

0034 922 897 987

e.kaiser@cig.at

https://donauinselfest.at/?nofade

Pressekontakt

C I G Medienanalysen & more …

Elisabeth Kaiser i.A. für Pro Event Team für Wien GmbH

Calle los Claveles 13

38360 El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife

0034 922 897 987

presse@cig.at

https://www.facebook.com/cigmedienanalysen

Bildquelle: (c) sibrawa