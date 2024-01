3D-Jung: Autodesk Revit Training und Online-Schulungen

Praxisnahe Schulungen für Autodesk Revit, RIB iTWO, IFC und Autodesk Construction Cloud

Die 3D-Jung Akademie stärkt ihre Position als Vorreiter in der Bau- und Architekturbranche durch gezielte Schulungsinitiativen und Weiterbildungsangebote. Mit einem Fokus auf Autodesk Revit Training und innovativen Online-Schulungen zu Autodesk Revit, RIB iTWO, IFC und Autodesk Construction Cloud positioniert sich 3D-Jung als Anlaufstelle für Fachleute, die ihr Know-how im Bereich der digitalen Konstruktion und Bauinformatik vertiefen möchten.

Neue Webseite als Anlaufstelle für alle Lernbegeisterten

Die neue Webseite des Unternehmens, 3d-jung.de, ist die Anlaufstelle für alle, die beeindruckende 3D-Projekte erstellen möchten. Die 3D Jung Akademie bietet hierfür vielfältige Bildungsangebote, praxisnah und mit einem umfassenden Online-Angebot. 3D-Jung.de ermöglicht Interessierten den Zugang zu hochwertigen Schulungen in Autodesk Revit, einem der führenden Softwareprodukte für Building Information Modeling (BIM). Das Autodesk Revit Training bietet eine umfassende Einführung in die effiziente Nutzung dieser leistungsstarken Plattform für Architekten, Ingenieure und Bauprofis.

Besonders hervorzuheben sind die Autodesk Revit Online Schulungen, die es Fachleuten ermöglichen, ihre Fähigkeiten bequem von überall aus zu erweitern. Durch interaktive Lehrmethoden und praxisnahe Anwendungsbeispiele werden die Schulungen von 3D-Jung zu einem integralen Bestandteil der beruflichen Weiterentwicklung. Dabei setzt 3D Jung auf die Schulung von einzelnen Unternehmen und nicht auf Teilnehmende von verschiedenen Firmen. So wird eine individuell zugeschnittene Lernerfahrung ermöglicht.

Immer am Ball bleiben

Geschäftsführer und Experte Tobias Jung betont die Bedeutung dieser Schulungsinitiativen: „In einer sich ständig weiterentwickelnden Baubranche ist es entscheidend, stets auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben. Unsere Schulungsprogramme, insbesondere im Bereich Autodesk Revit, bieten eine erstklassige Gelegenheit für Fachleute, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sich den Herausforderungen der digitalen Bauplanung erfolgreich zu stellen.“

Neben Autodesk Revit Training bietet die 3D-Jung Akademie Weiterbildungen in RIB iTWO, IFC und der Autodesk Construction Cloud an. Diese umfassenden Schulungen ermöglichen es den Teilnehmern, die volle Bandbreite modernster Technologien in der Baubranche zu beherrschen und ihre Projekte effizienter zu gestalten. Dabei können auch Problemstellungen, die sich für einzelne Unternehmen ergeben, in maßgeschneiderten Individualschulungen angesprochen und gelöst werden.

Wer sich informieren und direkt zum Online Training anmelden möchte, findet alle Informationen unter https://3d-jung.de/

Seit unserer Gründung 2021 ist unsere Mission klar: Wir entwickeln Schulungen und Workshops für Softwarelösungen wie Autodeskrevit, Ribitwo, Autodeskconstruction Cloud und Revit IFC, um Unternehmen einen echten Mehrwert zu bieten. Dank unserer langjährigen Berufserfahrung konnten wir unzähligen Unternehmen bei der kompetenten Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durch die Autodesk Schulung helfen. Wir bieten Autodesk Training dort an, wo es tatsächlich gebraucht wird.

Kontakt

3D Jung Tobias & Lisa Vantaggio GbR

Tobias Jung

Brüsseler Str. 22

78052 Villingen-Schwenningen

+49 157 372 905 18



https://3d-jung.de/

