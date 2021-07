4 Weltrekorde in 5 Monaten

4 Minuten auf der Bühne vor internationaler Fachjury – Österreicher besteht Feuertaufe

4 Weltrekorde als Speaker in weniger als 5 Monaten.

(Achim/Mastershausen) Message first – das ist der Tenor von Speaker-Events und doch geht es um so viel mehr. Wie beim Poetry-Slam stellen sich auch beim Speaker-Slam Menschen, die etwas zu sagen haben, auf eine Bühne und messen sich mit Berufskollegen. Der Speaker-Slam fand schon in New-York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden Düsseldorf und vielen weiteren Städten statt.

Die große Herausforderung ist, sich in vier Minuten in die Herzen der Zuhörer zu sprechen. Jedes Wort, jeder Satz, die Mimik, die Gestik, die Dramaturgie der Rede muss perfekt sein um die Zuhörer und vor allem die Jury, die aus anerkannten Experten zusammengesetzt ist, zu überzeugen. In der Jury des 2. Internationalen Speaker-Slams in Mastershausen waren: Jörg Rositzke, Geschäftsführer Hamburg 1 Fernsehen, Martina Kapral, Geschäftsführerin der Redneragentur Kapras, Benjamin Stocksiefen, Geschäftsführer Zimmerei Stocksiefen und Gewinner des letzten Speaker-Slams, Josua Laufer, Geschäftsführer Expertenportal München und Selina Haare, Podcasterin und Experin für Radio bei radioEXPERTEN.

79 Finalisten, aus 12 Ländern, darunter auch aus dem fernen Kamerun und der Türkei, die sich in diversen Vorbewerben qualifiziert haben, fanden sich nun am 16. Juni in Mastershausen ein, um sich in verschiedenen Kategorien zu messen und dieser Herausforderung zu stellen. Und damit stellten sie alle einen neuen Weltrekord auf, denn noch nie haben sich so viele Experten in so kurzer Zeit der Konkurrenz und der Jury gestellt.

David Jacob Huber, Geschäftsführer eines Unternehmerverbandes, selbstständiger Unternehmer, Autor, Kolumnist und Berater ist mit der erfolgreichen Teilnahme am Finale dieses Speaker-Slams zum vierten Mal in weniger als 5 Monaten Weltrekordhalter geworden. Er befindet sich nun in bester Gesellschaft mit Jesse Owens, der im Jahr 1953 innerhalb von 45 Tagen 6 Rekorde geschafft hat. Und Robert Lewandowski, der in nur 8:35 Minuten 4 Weltrekorde aufgestellt hat.

Der Speaker und Netzwerker David Huber hat die 4 Rekorde in unterschiedlichen Disziplinen erreicht: 28. Februar 2021: 1. Speaker-Slam auf Clubhouse; 2. Internationaler Speaker-Slam ebenfalls auf Clubhouse, 1. Internationaler Live-Hack mit 312 Teilnehmern aus 17 Ländern und 2. Internationaler Speaker-Slam in Mastershausen.

Zur Person: David Jacob Huber, geboren 1966 in Kärnten, Österreich, ist Kaufmann und Netzwerker mit Herz. Er arbeitet als Geschäftsführer für einen Unternehmerverband und hat diesen Verband im Laufe der letzten 10 Jahre zu einem anerkannten Sprachrohr der privaten, mittelständischen Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen gemacht. Die Events des Verbandes sind die Branchentreffpunkte in Niedersachsen und Bremen. Über 500 Editorials, mehr als 50 Fachbeiträger für verschiedene Fachzeitschriften und viele Vorträge haben ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Das erste Buch, das sich mit Networking unter anderem auch zu Corona-Zeiten beschäftigt, wird derzeit produziert und steht in Kürze zur Verfügung.

