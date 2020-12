5 Cliches über Marketing, die Sie nicht glauben sollten

Besonders im Marketing sind Klischees und Vorurteile an der Tagesordnung. Das Marketing ist dafür besonders anfällig, da es sich nicht in konkreten Zahlen ausdrücken lässt, wie beispielsweise ein Verkaufsgespräch. Obwohl sich diese Vorurteile hartnäckig halten, können sie bei genauerer Betrachtung problemlos widerlegt werden, wie Norddeutsche Medien UG zeigt.

Klischee 1: Marketing ist nur etwas für große Firmen.

Das Klischee, Marketing sei nur etwas für große Firmen, hält sich hartnäckig. Das liegt daran, dass es mit einem hohen Zeitaufwand und exorbitanten Kosten verbunden wird, wohingegen der Nutzen gering zu sein scheint. Das kann beispielsweise an der fehlenden Expertise liegen, wobei Norddeutsche Medien UG auch kleinen Unternehmen weiterhelfen kann.

Klischee 2: Der Vertrieb bringt Geld, das Marketing kostet Geld.

Das Marketing trägt in diesem Fall dasselbe Los wie andere Bereiche, in denen der Kosten-Nutzen-Faktor nicht exakt bestimmt werden kann. Das liegt hauptsächlich daran, dass es eine strategische Rolle einnimmt. Deshalb wird das Marketing oftmals als Kostenfaktor betrachtet, der in Form eines Fasses ohne Boden daherkommt. Richtig ist hingegen, dass das Marketing eine Investition in den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens darstellt – wenn es richtig und professionell betrieben wird.

Klischee 3: Marketing kann doch jeder.

Ein gängiges Klischee ist, dass jedermann Marketing kann. Schließlich muss dazu nur ein wenig geschrieben und ein paar Flyer erstellt werden. Aber auch wenn der Praktikant einen Social Media Account besitzt, bedeutet das nicht, dass er als ungelernte Kraft das Firmenmarketing nebenbei erledigen kann. Marketing wird oftmals auf das “hübsch gestalten” reduziert. Norddeutsche Medien UG weiß allerdings, dass das nicht der Fall ist. Denn die Buchhaltung würde niemanden in die Hände des Praktikanten geben, nur weil dort “ein bisschen gerechnet” wird.

Klischee 4: Marketing kann man schnell nebenbei machen.

Das Klischee, dass Marketing schnell nebenbei erledigt werden kann, fußt auf dem Vorurteil, dass jedermann Marketing betreiben kann. Meist wird hier nur der Faktor der ansprechenden Gestaltung gesehen. Egal ob es Flyer oder Anzeigen sind. Die Analyse der Zielgruppe und die Marketing-Strategie für eine langfristige Sichtbarkeit des Unternehmens werden dabei meistens übersehen, wie Norddeutsche Medien UG weiß.

Klischee 5: Marketing ist nur dazu da, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Natürlich wird im Marketing nicht nur das verkauft, was der Mensch zum Überleben braucht. Stattdessen geht es auch darum, den Bedarf zu wecken. Dabei werden die Vorzüge des Produkts oder der Dienstleistung hervorgehoben. Ähnlich, wie es bei einer Bewerbung der Fall ist. Je genauer die Zielgruppe ist, desto genauer können die Strategien festgelegt werden.

