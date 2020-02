50 Jahre für gutes Licht – licht.de

Brancheninitiative feiert Jubiläum mit breitem Angebot auf der Light + Building

(licht.de) Neue Trends in der Büro- oder Wohnbeleuchtung, Lichtmanagement oder LED: Wenn es um Fragen rund um die Beleuchtung geht, ist licht.de seit 50 Jahren der richtige Ansprechpartner. „Die Brancheninitiative des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. ist die Brücke zwischen Lichtwissen und Praxis, bündelt Expertenwissen und unterstützt neue Themen“, beschreibt Geschäftsführer Dr. Jürgen Waldorf die licht.de-Mission für gute Beleuchtung über ein halbes Jahrhundert hinweg.

50 Jahre licht.de, 20 Jahre Light + Building

licht.de ist nicht nur im Internet der Kontaktpunkt für alle „Lichtinteressierten“. Im 20. Jahr der Weltleitmesse Light + Building vom 8. bis 13. März 2020 in Frankfurt am Main treffen sich Lichtspezialisten und Besucher bei licht.de in Halle 3.0 an Stand C90. In der „Expertenecke“ informieren Profis über aktuelle Themen und stehen für Fragen rund um Licht und Beleuchtung zur Verfügung. Die Gesprächsinhalte im Überblick:

– Light as a Service

– Lighting System Design Process

– Human Centric Lighting (HCL)

– Neue EU-Verordnungen zu Lichtprodukten

– Lichtaudit und Energieeinsparpotenzial

– Rücknahme und Recycling (in Kooperation mit Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH)

– Nachhaltigkeit

– Aktuelle Forschungsprojekte

Ein Großteil der Expertengespräche findet an mehreren Terminen statt, hier geht es zum Programm: https://www.licht.de/fileadmin/05_Pressebilder/200219_LB_Programm_Expertengespraeche.pdf

Wissen mit Spaßfaktor

Informationen zu Themen wie Light as a Service und Lighting System Design Process werden am Messestand gezeigt. 21 Hefte aus der Schriftenreihe „licht.wissen“ ( www.licht.de/lichtwissen) laden zum Blättern ein, erläutern lichttechnische Grundlagen und zeigen beispielhafte Lösungen für alle Anwendungsgebiete. Wer sich schon gut auskennt, kann sein Wissen beim Licht-Quiz direkt am Stand testen und eine Philips Hue Stehleuchte Signe mit Bridge oder einen der 29 Sammelordner der Heftreihe licht.wissen gewinnen. Sieger und Lösungsantworten werden ab dem 17. März 2020 auf www.licht.de veröffentlicht.

Für den Spaßfaktor am Stand sorgt auch das Puzzle zum Lighting System Design Process. Können Sie alle Prozessschritte und Beteiligten richtig anordnen? Finden Sie es heraus und treffen Sie licht.de in Halle 3.0 an Stand C90 – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Über licht.de

Die Brancheninitiative licht.de ist seit 1970 der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Beleuchtung geht. Die Fördergemeinschaft bündelt das Fachwissen von mehr als 130 Mitgliedsunternehmen aus der Lichtindustrie, die im ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. organisiert sind.

licht.de informiert über aktuelle Aspekte effizienter Beleuchtung und vermittelt Basiswissen rund um Licht, Leuchten und Lampen – herstellerneutral und kompetent. Das Informationsportal www.licht.de sowie die Schriftenreihen „licht.wissen“ und „licht.forum“ bieten umfassenden Service, praktische Hinweise und Beleuchtungsbeispiele für Architekten und Planer, Journalisten und Endverbraucher.

