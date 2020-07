50 Jahre GELBE LISTE – aus kleinen Anfängen zum digitalen Leitmedium für Arzneimittelinformation

Neu-Isenburg, 1. Juli 2020. Was vor 50 Jahren mit der ersten Druckausgabe vom GELBE LISTE PHARMINDEX begann, hat sich längst zu einem der digitalen Leitmedien in Medizin und Pharmazie entwickelt: Gut 250.000 registrierte Ärzte, Apotheker und medizinische oder pharmazeutische Fachkräfte nutzen die Arzneimittelinformationen der GELBEN LISTE.

Ob GELBE LISTE Online, App oder Softwareprodukte für Praxen, Kliniken und Apotheken: Mit mehr als 14 Millionen Abrufen pro Monat ist die GELBE LISTE Produktfamilie der Neu-Isenburger Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) ein führendes Medium für redaktionell unabhängige digitale Arzneimittelinformationen.

Bei der Herstellung der ersten Druckausgabe des GELBE LISTE PHARMINDEX (damals noch als “Die Liste Pharmindex”) wurden die Texte noch auf der Schreibmaschine verfasst und die Seiten in der Druckerei zusammengeklebt, ehe das kiloschwere Buch auf den langen Weg in die Praxen, Kliniken und Apotheken geschickt wurde. Das hat sich grundlegend geändert. Schon seit Jahren investiert MMI konsequent in die Digitalisierung.

In Neu-Isenburg arbeitet ein permanent wachsendes Team von Expertinnen und Experten daran, relevante Informationen wie Rote-Hand-Briefe, Rückrufe, Indikationsänderungen, Lieferengpässe und Verfügbarkeiten von Arzneimitteln, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Packungsgrößen tagesaktuell zur Verfügung zu stellen.

COVID-19 Dashboard für optimale Recherche innerhalb kürzester Zeit entwickelt

Mit einer gewissen Portion Stolz schaut das GELBE LISTE-Team auf das jüngste Highlight. Innerhalb von wenigen Wochen entwickelten die Expertinnen und Experten in Produktmanagement, Redaktion und IT ein leistungsfähiges COVID-19-Dashboard. Das digitale Tool bietet unter anderem optimale Recherchemöglichkeiten zur Entwicklung von COVID-19 Arznei- und Impfstoffen sowie zur Umwidmung bereits im Markt befindlicher Produkte im Kampf gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Die Redaktion unterstützt registrierte Fachkreise auf diese Weise tagesaktuell dabei, den Überblick über die Fülle an Publikationen zu behalten.

HON-Zertifikat für hohe Informationsqualität und Vertrauenswürdigkeit erhalten

Die außergewöhnlich hohe Informationsqualität und Vertrauenswürdigkeit der Webseite gelbe-liste.de hat die Stiftung Health On The Net (HON) im April 2020 mit dem HON-Zertifikat ausgezeichnet. Die in der Schweiz ansässige international tätige und unabhängige Prüfstelle prüft Webseiten mit humanmedizinischen Informationen.

Zu den Prüfkriterien gemäß HON-Verhaltenskodex zählen vor allem die Fachkompetenz und Neutralität der Autoren sowie das Belegen von Informationen mit Datenquellen und Referenzen.

MMI-Geschäftsführer Marijo Jurasovic sieht die Entwicklungen als deutliches Zeichen an Kunden und Partner, dass “MMI die Qualität seiner Produkte stetig verbessert und diese konsequent digitalisiert. Interne Prozesse, Qualitätssicherung und Produktion werden von unabhängigen Prüfern kontrolliert. So wird sichergestellt, dass die Produkte höchsten Ansprüchen genügen. Die MMI hat die Transformation vom Verlag zu einem digitalem Unternehmen vollzogen.”

Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Medizinische Medien Informations GmbH – mit Sitz in Neu-Isenburg – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

