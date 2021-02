6 GB Datenvolumen für 6 Monate: Neues Tarifangebot der REWE Group

Neuer Prepaid Tarif ermöglicht flexible monatliche Datennutzung

Köln, 23. Februar 2021. Das Mobilfunkangebot der REWE Group – bestehend aus ja! mobil und Penny Mobil – wird um einen weiteren Prepaid-Tarif ausgebaut. Bei dem neuen 6-Monats-Paket stehen 6 GB Datenvolumen für 6 Monate zur Verfügung – ideal für Einsteiger und Nutzer, bei denen die monatliche Datennutzung variiert. Ab sofort können Neukunden das 6-Monats-Paket online unter jamobil.de oder pennymobil.de bestellen. Auch Bestandskunden mit ausreichendem Prepaid-Guthaben können den neuen Tarif buchen. Gesurft wird beim 6-Monats-Paket mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz. Zudem umfasst der neue Tarif eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Auch der Preis wird direkt für 6 Monate berechnet und liegt bei 29,99 Euro – pro Monat sind das rund fünf Euro.

Das 6-Monats-Paket in der Übersicht

-6 GB Datenvolumen für 6 Monate

-Im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s surfen

-Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

-Kosten für 6 Monate: 29,99 Euro

-Startguthaben in Höhe von 30,00 Euro

-Einmal zahlen – Daten flexibel einteilen

-Super als Geschenk geeignet

Nach dem Ablauf von 180 Tagen wird der Tarif (bei ausreichendem Prepaid-Guthaben) automatisch für weitere 6 Monate gebucht. Sollte das Datenvolumen bereits vor dem Ende des Zeitraums aufgebraucht sein, surfen die Kunden mit reduzierter Datengeschwindigkeit (max. 64 Kbit/s im Download, 16 Kbit/s im Upload). Um weiter mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz zu surfen, können alternativ aber auch drei verschiedene SpeedOn Datenpakete nachgebucht werden:

-1 GB Datenvolumen für 4,99 Euro

-2 GB Datenvolumen für 7,99 Euro

-5 GB Datenvolumen für 14,99 Euro

Weitere Informationen zu den Tarifen sind auf www.jamobil.de und www.pennymobil.de zu finden.

Über die REWE Group:

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

