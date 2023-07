6 Tipps, die du vor deinem ersten Tattoo wissen solltest

Good To Know

Immer mehr Menschen lassen sich kleine wie große Kunstwerke mit persönlicher Bedeutung tätowieren. Wichtige Daten oder Schlüsselmomente des Lebens werden auf der Haut verewigt. Doch gerade beim ersten Tattoo herrscht viel Unsicherheit darüber, was man vor dem Stechen tun und was man besser lassen sollte. PlusPerfekt sprach mit dem Tattoo-Experten und Piercer Steve Pierce über die wichtigsten Fragen seiner Kund|innen.

Vorfreude & Nervosität vor dem Schmerz

Die Vorfreude auf den ersten Tattoo-Termin mischt sich oft mit der Nervosität vor dem Unbekannten. Das ist vollkommen normal und eine gewisse Überwindung gehört für viele beim ersten Mal dazu. Wie schmerzhaft das Tätowieren tatsächlich sein wird, ist komplett individuell und lässt sich nicht pauschal beantworten. Je nach Schmerzempfinden, Tattoogröße und Körperstelle fällt das beim Tätowieren sehr unterschiedlich aus, weiß Steve Pierce.

Was jedoch viele bestätigen ist, dass es gerade da am meisten schmerzt, wo die Haut sehr dünn ist. Also beispielsweise zwischen den Fingern, am Ellenbogen oder an den Füßen. Zudem in der Nierengegend, auf dem Bauch sowie im Gesicht. Als „besonders schmerzhaft“ werden Tattoos am Nacken, an der Innenseite der Ober- und Unterarme sowie an der Innenseite der Oberschenkel und an den Schienbeinen. beschrieben. Als weniger schmerzhaft gelten Tattoos an der Außenseite der Arme und den Schulterblättern. Doch diese Informationen beruhen auf individuellen Aussagen und können keineswegs als pauschale Empfehlung für die Platzierung eines Tattoos angesehen werden. Dass offenbar am Ende die Freude über das bleibende Kunstwerk überwiegt, zeigt eine Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Die besagt, dass mehr als die Hälfte der Tattoo-Träger|innen es für sehr oder eher wahrscheinlich hält, sich sich ein weiteres Motiv stechen lassen.



Alle Tipps rund ums Tätowieren auf PlusPerfekt.de

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Pexels – Laura Tancredi