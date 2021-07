62 Tage Hochspannung beim größten deutschen See-Voting

Seen.de sucht den Lieblingssee 2021

62 Tage Hochspannung verspricht auch in diesem Jahr wieder das große Sommer-Event „Dein Lieblingssee“, veranstaltet vom Freizeit- und Urlaubsportal Seen.de. Beim größten deutschen See-Voting können Wasserfans vom 01. Juli bis zum 31. August auf Seen.de aus über 2.000 Seen ihren Favoriten wählen und wieder tolle Preise gewinnen.

Ein spannendes Event als wassertouristischer Gradmesser

„Dein Lieblingssee“ geht in diesem Jahr in die 10. Runde. Das Event elektrisiert alle See-Freunde – Menschen, die am Wasser wohnen, Tourismusförderer, Erlebnisanbieter und Urlauber gleichermaßen. Mit über 100.000 Votingstimmen hat es sich als bedeutender Gradmesser wassertouristischer Beliebtheit etabliert. Seen-Battles, Zwischenergebnisse aus allen Bundesländern, ständige Updates und Aktionen an den Seen mit Voting-Cards sorgen für dramaturgische Spannung bis zur letzten Minute.

Neue Lieblingsplätze und Erfahrungen am See in Zeiten der Pandemie

Das Ergebnis ist eine ganz aktuelle Landkarte der beliebtesten Seen Deutschlands. Es wird spannend zu sehen, welche Entdeckungen die Menschen in Deutschland infolge der pandemiebedingten Reiseeinschränkungen gemacht haben. Neue Lieblingsplätze und Erfahrungen am See – solche persönlichen „Storys“ dürften in diesem Jahr mehr denn je in das Voting bei „Dein Lieblingssee“einfließen und zu Überaschungen beim Ranking führen.

Da wir gelernt haben, dass kleine Auszeiten mit Abenteuern direkt vor der Haustür warten, werden auch regionale Lieblingsseen ermittelt und am Ende neben dem deutschlandweiten Gewinner als Bundeslandsieger ausgezeichnet. Abgestimmt werden kann unter https://www.seen.de/lieblingssee/voting.html

Tolle Preise zu gewinnen: Reisen mit dem Wohnmobil, Wanderurlaube und Hotelaufenthalte am See

Mitzufiebern und mitzumachen bei„Dein Lieblingssee“ bedeutet wie immer viel Spaß und Spannung, aktive Unterstützung für den persönlichen Lieblingssee – und die Möglichkeit, attraktive Preise zu gewinnen. 5 Tage Urlaub mit einem Malibu Van oder einem Malibu Reisemobil sind eine tolle Gelegenheit, frei und nach Herzenslust auf Entdeckungsreise zu gehen. Beim Wanderurlaub am Tegernsee mit Feuer und Eis lässt sich eine wunderschöne Seeregion intensiv mit allen Sinnen erkunden. Einfach entspannen und eine unvergessliche Auszeit am See genießen kann man beim Kurzurlaub am Titisee im Treschers Schwarzwaldhotel, bei einer Wellnessauszeit im aja Resort in Bad Saarow am Scharmützelsee oder beim Bodensee- Urlaub mit JustAway im 4-Sterne-Hotel.

Die Abstimmung läuft während der beiden Hochsommermonate Juli und August und erfolgt direkt auf der Website des Internetportals Seen.de, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Informationen und Urlaubsangebote zu über 50.000 SeenWer sich an heißen Sommertagen nach einem schönen See in seiner Nähe umsehen oder seinen Urlaub an einem See in Deutschland oder einem europäischen Nachbarland planen möchte, findet dazu auf Seen.de Inspirationen und Angebote. Gemeinsam mit europäischen Institutionen, Bundesministerien, Landesbehörden und Ämtern in Deutschland sowie Organisationen vor Ort wie der DLRG (Deutsche Gesellschaft für Lebensrettung) und offiziellen Tourismusverbänden wurde eine umfassende Übersicht deutscher und europäischer Seen mit über 50.000 See-Vorstellungen geschaffen. Bis zu 160.000 Menschen pro Tag informieren sich auf dem größten deutschsprachigen Wassertourismus-Portal über Seen, Freizeitmöglichkeiten, Unterkünfte und Urlaubsangebote am Wasser.

Firmenkontakt

more virtual agency GbR

Peter Scharpfenecker

Arndtstraße 20

53113 Bonn

0228 243360

presse@seen.de

http://www.Seen.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

PREGAS GmbH

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

040228616790

alexandra@pregas.de

https://touristiklounge.de/

Bildquelle: Seen.de