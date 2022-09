6H ernennt Managing Director Europe

Erweiterung des strategischen Führungsteams in bedeutender Wachstumsphase

Köln, September 2022

6H, die führende Performance-Marketing-Agentur, gab im September die Ernennung einer neuen Executive-Kraft bekannt, um die Strategie für die nächste Stufe der Expansion und das Wachstums des europäischen Marktes aufzubauen. Mit dem Onboarding von Corinna Heßler gewinnt das Unternehmen eine Branchenkennerin und erfahrene Skalierung-Expertin.

„Wir freuen uns, Corinna an Bord zu haben, da sie perfekt zu unserer Hands-on-Mentalität in Kombination mit einer Vision von Innovation im Bereich Native Ads passt. Ihre Fähigkeit, die schnelllebige Werbebranche zu verstehen und die Marktpositionierung sowie vertrauensvolle langfristige Beziehungen zu Kunden und Partnern voranzutreiben, passt perfekt zu dem, was 6H benötigt, um die Positionierung seiner Dienstleistungspalette nachhaltig zu prägen. Sie bringt einen Führungsstil des Empowerment in unser junges Unternehmen und schafft ein integratives Umfeld für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner“, sagte Nadim Kutab (Global CEO bei 6H).

Corinna Heßler war zuletzt als Managing Director DACH beim Media Unternehmen DynAdmic / EQUATIV tätig und hat dort das DACH-Team von Grund auf aufgebaut, als sie vor rund 5 Jahren das Büro in Düsseldorf eröffnete. Durch ihren frühen Einstieg in das Unternehmen hat sie auch das Marktwachstum des Demand-Side-Geschäfts in Europa maßgeblich mitgestaltet. In dieser neu geschaffenen Position bei 6H wird sie eng mit dem globalen CEO und dem Senior Management zusammenarbeiten, um die Kundenentwicklung, Publisher-Partnerschaften und Produktinnovationen voranzutreiben. Heßler kommentiert ihren Start: „Ich fühle mich geehrt durch den herzlichen Empfang bei 6H und freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem ambitionierten Team. Ich freue mich sehr, auf der starken Geschäftsdynamik und der Vorreiterstellung auf dem deutschen Markt aufzubauen, um das Unternehmen in eine führende Position auf dem gesamten europäischen Markt zu führen.“

6H arbeitet mit den weltweit führenden Marken zusammen, darunter Babbel, ERGO, HelloFresh und McMakler, um leistungsstarke Marketingfunnel aufzubauen, die auf Kreativität, starker Ad-Technologie und erstklassigen Kreativstrategien basieren. 6H verwaltet bis zu 60 Mio. Native Ad Spend im Jahr 2022 (plus 150 % gegenüber 2021) und etabliert sich als weltweit führender Anbieter von Cold-User-Akquise und Content-Marketing auf Taboola, Outbrain, Yahoo und weiteren Plattformen. Durch die Kombination von nativen Top-Funnel-Anzeigen mit Remarketing-Strategien in den Bereichen Social, Search und Display hilft 6H großen Werbetreibenden, Millionen Budgets hyper profitabel auszugeben – und bietet ein wirklich einzigartiges Full-Service-Angebot, das alle Aspekte der Anzeigenverwaltung, des Designs und der Funnelerstellung umfasst. Mit über 70 internen Experten in den Bereichen Funnelstrategie, Medianeinkauf und Creatives hat das Unternehmen in den letzten zwei Jahren seit seiner Gründung Ende 2020 eine steile Wachstumskurve erlebt.

