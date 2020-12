7 Gründe warum Visitenkarten auch in Zeiten der Digitalisierung überzeugen

Auch wenn in der heutigen Zeit immer mehr Dinge auf Smartphones ablaufen, sind Visitenkarten stets beliebt. Bislang scheiterten alle Versuche, das kleine Stück Papier durch digitale Lösungen zu ersetzen. Im Gegenteil, viele Menschen wissen gerade die Tatsache zu schätzen, dass Sie die Visitenkarte auch ohne Handy oder Tablet bei sich haben können. Das hat nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Unternehmen wie eben auch US Media LTD einige Vorteile, die nun im folgenden Artikel genauer beschrieben werden.

7 Vorteile der Visitenkarte

1. Statussymbol

Eine Visitenkarte von US Media LTD ist ein echtes Statussymbol. Durch sie kann einfach und dennoch auch gezielt die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen dargestellt werden. Auch kann zum Beispiel auf der Visitenkarte der berufliche Status stehen.

2. Etwas in der Hand haben

Oben wurde bereits erwähnt, dass viele Menschen es auch heute noch zu schätzen wissen, etwas in der Hand zu haben und damit ist nicht das Smartphone gemeint. Das ist bei der Visitenkarte der Fall. Sie kann im Portemonnaie mitgeführt oder auch an einer Pinnwand befestigt werden und erinnert die Kunden im Idealfall an die US Media LTD. So werden sie eventuell eher bei diesem Unternehmen etwas kaufen als bei der Konkurrenz. So erzeugt eine Visitenkarte positive Emotionen, die wir immer abrufen und uns an einen Hersteller oder ein bestimmtes Produkt erinnern.

Weitere Gründe, die auch in dieser Zeit für Visitenkarten sprechen, sind:

3. Lassen sich schnell übergeben

4. Können beschrieben werden

5. Sind sehr gute Gedächtnisstützen

6. Transportieren den Stil und auch das Corporate Design eines Unternehmens

7. Können sehr vielseitig eingesetzt werden

