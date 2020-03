“7 Minuten in Saint Lucia” – eine neue Reiseserie auf den Social Media-Kanälen der Karibikinsel

Zwei Mal pro Woche zeigt die neue Instagram LIVE-Serie per virtueller Entdeckungstour die Einzigartigkeiten Saint Lucias

26. März 2020 – Da die meisten Menschen aufgrund der weltweiten Covid 19-Pandemie derzeit vorwiegend zu Hause bleiben müssen, entführt die Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) sie in kleine virtuelle Auszeiten: Ab heute startet die neue Social Media-Serie “7 Minuten in Saint Lucia”, die jeden Dienstag und Donnerstag sieben Minuten lang – von 16.00 Uhr bis 16.07 Uhr – auf Instagram LIVE ausgestrahlt wird und in unterschiedlichste Welten Saint Lucias eintauchen lässt.

So kann man von zu Hause aus Saint Lucia virtuell bereisen. Entdecken Sie Yoga und Meditation vor der Kulisse der beiden Zwillings-Vulkankegel Gros und Petit Piton, lernen Sie, wie man einen tropischen karibischen Cocktail mit Chairman’s Reserve Rum mixt oder seien Sie dabei, wenn Küchenchef Shorne Benjamin ein typisches Gericht aus Saint Lucia zubereitet.

“Mit der Social-Media-Serie “7 Minuten in Saint Lucia’ möchten wir den Menschen, die alle sicher zu Hause sind, ermöglichen, die Kultur und die Naturschönheiten Saint Lucias quasi hautnah und authentisch zu erleben. So möchten wir mit Saint Lucia-Liebhabern, zukünftigen Besuchern und unseren Reisebüros in Kontakt bleiben – und hoffentlich einen kleinen Lichtblick in ihren Tag bringen”, sagt Tourismusminister Dominic Fedee.

Wenn Sie mitverfolgen möchten, wie und was SLTA live aus dem sonnigen Saint Lucia sendet, können Sie uns auf folgenden Plattformen folgen:

Instagram: @TravelSaintLucia LIVE

Facebook: @SaintLuciaDE über Link

Twitter: @TravelStLucia über Link

Um den Live-Stream interaktiv zu gestalten, werden die Viewer gebeten, Kommentare abzugeben und den Hashtag #7MinutesinSaintLucia zu verwenden, auch gerne, um uns mitzuteilen, was sie als nächstes sehen möchten.

Gehen Sie zu den angegebenen Zeiten auf die @TravelSaintLucia Instagram-Seite und klicken Sie im Feed auf den Play-Button mit dem farbigen Ring, um an der Live-Übertragung teilzunehmen.

Die Serie beginnt mit folgendem LIVE-Stream-Programm:

YOGA VOR DEN PITONS

Donnerstag, 26. März, 16:00 Uhr – 16:07 Uhr

Die einheimische Yogaexpertin Monique Devaux startet unsere Serie “7 Minuten in Saint Lucia” mit Yogaübungen und einem atemberaubenden Blick auf die weltberühmten Pitons, die Wahrzeichen Saint Lucias.

KOCHKURS

Dienstag, 31. März, 16:00 Uhr – 16:07 Uhr

Der international bekannte Koch und Saint Lucian Shorne Benjamin @chefshorne nimmt Sie mit auf einen virtuellen Kochkurs. Schritt für Schritt erklärt er die Zubereitung einer inseltypischen, köstlichen Speise. Guten Appetit!

LIVE DJ PARTY

Donnerstag, 2. April, 22:00 – 22:30 Uhr *Special Time*

Nicht Saturday, sondern Thursday Night Fever heißt es heute, wenn Hollywood HP @hollywoodhpslu, einer der angesagtesten DJs aus Saint Lucia, live zur virtuellen Dance Session lädt. So holen Sie die heißesten Reggae-, Dancehall- und Soca-Hits in Ihre eigenen vier Wände.

OUTDOOR MEDITATION

Dienstag, 7. April, 16:00 Uhr – 16:07 Uhr

“Free your mind” – mit einer LIVE von Janelle (@YogawithJa) angeleiteten Meditation an einem Sandstrand in Saint Lucia. Statt Sandstrand tut es eine Terrasse, ein Balkon oder auch das eigene Zuhause, um sich vorzustellen, wie wir uns – bei einer leichten Brise aus der Karibik – miteinander verbinden, Stress abbauen und positive Energie verbreiten.

Zu den weiteren geplanten Aktivitäten in unserer Serie zählen eine Wanderung auf dem Tet Paul Nature Trail, eine Meditation inmitten der sattgrünen Landschaft Saint Lucias, die Herstellung von Cocktails mit einheimischem Rum, die Zubereitung von Kakao-Tee und Informationen über die wohltuende Wirkung von Pflanzen durch einen einheimischen Kräuterkenner.

Aktuelle Informationen, FAQs und die aktuellen Bestimmungen aufgrund der COVID-19-Krise in Saint Lucia finden Sie unter https://www.stlucia.org/en/covid-19/

Saint Lucia liegt in der östlichen Karibik und gehört zu den Kleinen Antillen. Sie ist die zweitgrößte der Windward-Inseln und wird aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt gerne als die “schöne Helena des Westens” bezeichnet. Zu ihren Naturschönheiten zählen die weltberühmten Pitons, zwei Vulkankegel direkt an der Karibischen See und UNESCO-Weltnaturerbe, tropische Regenwälder, heiße Schwefelquellen, Wasserfälle und einer der weltweit wenigen “Drive-in”-Vulkane. Auf dem quirligen Marktplatz der Inselhauptstadt Castries, in den ruhigen Fischerdörfchen entlang der Küste und beim jährlich stattfinden Jazzfestival lässt sich karibische Kultur live erleben. Zudem verfügt Saint Lucia über eine sehr gute touristische Infrastruktur mit Fünf-Sterne-Hotels, All-Inclusive Resorts und charmanten, individuell gestalteten Gästehäusern. Umfangreiche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Wellness und Kultur ergänzen das vielfältige Angebot.

