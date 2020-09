77 Beta-TesterInnen für neuen Scrum-Onlinekurs gesucht

Agile Methoden korrekt anzuwenden erfordert fundiertes Wissen. Nicht nur für erfolgreiche Bewerbungen und die Karriere ist der Nachweis darüber unverzichtbar. Neben Scrum, Kanban und XP gibt es etliche weitere Frameworks und Methoden. Agile Vorgehensweisen im Detail zu kennen und anzuwenden, ist immer öfter gefordert.

Betreute Selbstlernkurse helfen Einsteigern und Fortgeschrittenen das erforderliche Wissen zu erlernen und mit einer Zertifizierung nachzuweisen. Mit seinem online Schulungsprogramm, vermittelt und zertifiziert, Frank Schatz, agiles Wissen aus Theorie und Praxis.

Der neue, betreute Selbstlernkurs “Scrum verstehen und effektiv anwenden” will Qualitativ neue Maßstäbe setzen. Für diesen Onlinekurs werden 77 Beta-TesterInnen gesucht, die aktiv mit ihrem Feedback helfen, die Qualität des Kurses zu optimieren. Der Kurs besteht aus 7 Modulen mit rund 50 Lektionen und ist ballastfrei aufgebaut. Beta-TesterIn kann jede interessierte Person, mit oder ohne agiler Erfahrung werden. Der Beta-Test dauert ca. 6 Wochen und beansprucht ca. 2-3 Stunden Zeit pro Woche.

Als Dankeschön erhalten die TesterInnen Zugang zum fertigen Kurs und werden auf Wunsch in den Credentials genannt. Weiterhin erhalten die TeilnehmerInnen einen Voucher für die Prüfung zum qualifizierenden Zertifikat von Agile Online. Die Prüfung besteht aus einem Multiple Choice Test, einer Hausaufgabe sowie einem mündlichen Teil.

Bewerbungen zur Teilnahme am Beta-Test können unter Beta-Testprogramm eingereicht werden.

Agile Online wurde 2019 von Frank Schatz mit dem Ziel gegründet, Menschen zu fairen Konditionen online zu befähigen und zu qualifizieren, effektiv in agilen Projekten mitzuarbeiten. Seine Expertise aus über 25 Jahren Präsenzarbeit in über 30 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und mehr als 3000 Kursteilnehmern, erleben seine Unternehmenskunden und Teilnehmer jetzt in Onlineseminaren und Corporate-Workshops auf Mallorca. Im Berufsverband für Onlinebildung e. V. Ist Frank Schatz ordentliches Mitglied. agileonline.de

