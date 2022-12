7links Micro-IP-Kamera IPC-88.mini mit Full HD

Der Mini-Überwachungshelfer mit Internet-Anbindung: für weltweiten Zugriff

– Ausdauernder Akku für bis zu 18 Monate Stand-by

– Hochauflösende Videos in Full HD 1080p

– PIR-Sensor für automatische Aufnahme bei Bewegung

– Bis zu 7 m Nachtsicht, mit automatischer Aktivierung per Lichtsensor

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Überwachungs-Technik im kleinsten Gewand: In der besonders kompakten IP-Kamera stecken alle smarten Features, die man sonst nur von großen Modellen kennt! Per PIR-Bewegungssensor nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld tut – in hochauflösendem Full HD. Die H.264-Video-Kompression sorgt für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf.

Beste Sicht auch in der Nacht: Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten Infrarot-LEDs das Bild zusätzlich aus. So nimmt die HD-Micro-IP-Überwachungskamera von 7links auch das auf, was sich bis zu 7 Meter weit entfernt im Dunkeln tut!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Dank Bewegungserkennung wird man automatisch über jede Aktivität vor der Kamera informiert und kann auch ältere Aufnahmen ansehen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Ausdauernde Laufzeit: Durch die ausschließliche Aktivierung der Mini-Kamera über den PIR-Bewegungssensor sorgt der kraftvolle Akku für bis zu gigantische 18 Monate Stand-by-Betrieb.

– Hochauflösende Full-HD-Videos: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– Video-Kompression: H.264 für mehr Details bei geringem Speicherplatzbedarf

– Bildwinkel: 81°

– PIR-Sensor für automatische Aufnahme bei Bewegung, Erfassungswinkel: 120°, Reichweite: 5 m

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 7 m Reichweite: automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

– Mikrofon integriert

– WiFi-kompatibel: für WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für Android und iOS: für weltweiten Zugriff, Einstellungen, Push-Benachrichtigung bei Bewegung, Live-View, Aufnahmen ansehen und aufnehmen auf Mobilgerät

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte mit bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Einfache Montage: Halterung zum Aufkleben oder Anschrauben

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 2.400 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit und 18 Monate Stand-by, lädt per USB (auch für Dauerstrom-Versorgung, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße: 34 x 34 x 71 mm, Gewicht: 79 g

– Micro-IP-Kamera IPC-88.mini inklusive Halterung, USB-Stromkabel, Klebepad, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406178

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5322-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5322-1320.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wxZ2Gw7fnAg42S4

