7links ZigBee-Gateway RC-300.ahk

Bis zu 100 ZigBee-Geräte weltweit steuern: auch per Apple HomeKit

– HomeKit-zertifiziert: damit werden ZigBee-Geräte fit fürs Apple Smart Home

– Bis zu 100 kompatible Geräte koppeln und steuern

– Weltweite Geräte-Kontrolle mit dem Smartphone und Tablet

– Bis zu 300 m Reichweite zwischen Gateway und Geräten

– Kostenlose App ELESION für alle iOS- und Android-Mobilgeräte

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die Brücke zum Smart Home: Mit dem Apple-Home zertifizierten ZigBeeGateway von 7links werden die kompatiblen ZigBee-Geräte schnell und einfach Internet-fähig. Für einfachen Zugriff von weltweit! So bedient man per App z.B. elektrische Türschließzylinder oder Heizkörper-Thermostate auch von unterwegs.

Apple HomeKit-zertifiziert: Einfach das Gateway der Apple Home App hinzufügen und schon konfiguriert und steuert man sie geräteübergreifend über iPhone, iPad, HomePod, HomePod Mini und Apple Watch. Die perfekte Erweiterung des Smart Home!

Kostenlose App „ELESION“ für alle iOS- und Android-Mobilgeräte: Jetzt sieht man auf dem Display des Smartphones oder Tablets den jeweiligen Status des Gerätes und kann Berechtigungen und vieles mehr für bis zu 100 Geräte vergeben!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– ZigBee 3.0 für die Verbindung zwischen Gateway und bis zu 100 Geräten

– Apple HomeKit-zertifiert: Gateway einfach der Apple Home App hinzufügen und geräteübergreifend per iPhone, iPad, HomePod, HomePod Mini und Apple Watch konfigurieren und steuern

– Kostenlose App „ELESION“ für alle iOS- und Android-Geräte: zum Steuern kompatibler Geräte, z.B. elektrische Türschließzylinder oder Heizkörper-Thermostate

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: verbundene Geräte mit Sprachunterstützung per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– ZigBee-Reichweite: bis zu 300 m

– Max. Sendeleistung: 19 dBm

– Netzwerk-Anbindung: RJ-45-Buchse für LAN-Kabel

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 90 x 90 x 23 mm, Gewicht: 75 g

– Gateway RC-300.ahk inklusive USB-Stromkabel (USB-A auf Micro-USB), Netzwerkkabel (30 cm) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405058

Preis: 63,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5299-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5299-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Pe92tTfQa7wL5iR

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.