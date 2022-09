8Pack Supernova MK2 – Threadripper Pro komplett entfesselt

Jetzt NEU bei Caseking!

Ian „8Pack“ Parry zeigt was mit Threadripper Pro alles möglich ist! Manchmal kann es kaum genug Leistung sein und für solche Fälle gibt es 8Pack Builds. Die Specs des Supernova MK2 werfen mit Superlativen nur so um sich. Der AMD Threadripper Pro 5995WRX hat unfassbare 64 Kerne und in diesem Ultra-Highend-Rechner der Sonderklasse läuft jeder einzelne davon auf satten 4 GHz. Zwei separate Custom-Loops inklusive eigens angefertigter VRM Kühlung halten diese geballte Power unter Kontrolle, damit dir die brachiale Rechenkapazität jederzeit voll zur Verfügung steht.

Jetzt neu bei Caseking!

In der aktualisierten MK2 Version von 8Packs Supernova hat Ian Parry sich für das Top-ATX-Mainboard ASRock Creator WRX80 mit AMD-WRX80-Chipsatz als Grundlage entschieden. Aus den AMD Threadripper 5995WRX Pro-Prozessoren wählt er sorgfältig er den allerbesten aus und übertaktet ihn auf ein Minimum von 4 GHz auf allen 64 (!) Kernen. Darüber hinaus wird ein sagenhafter Single-Core-Boost von 4,75 GHz erreicht. 8Pack geht absolut an die Grenze dessen, was die CPU hergibt.

Das gilt auch für die zwei leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX 3090 im SLI Betrieb, die mit je 24 GB GDDR6X-Speicher auch die höchsten Multi-Monitor-Auflösungen (weit jenseits von 4K) sogar bei extrem aufwendigen PC-Games ruckelfrei bedienen können. Für den Workstation-Einsatz lassen sich auf Wunsch auch drei oder sogar vier unabhängige RTX-3090-Grafikkarten auswählen.

Die Features des 8Pack Supernova MK2 im Überblick:

Von OC-Champion 8Pack handselektiert und übertaktete Komponenten

AMD Threadripper 5995WRX mit unglaublichen 64 Kernen auf mindestens 4,0 GHZ

4,75 GHz Single-Core-Boost

Zwei wassergekühlte GeForce RTX 3090 in SLI

Satte acht 32 GB Module RAM im Octha-Channel-Mode für satte 256 GB Arbeitsspeicher

Zwei unabhängige Custom-Loops um aus allen Komponenten das Maximum herausholen zu können

Mit eigens angefertigten Teilen wassergekühlte Mainboard VRMs

2.000 Watt Leadex 8Pack Edition 80 PLUS Platinum Netzteil von Super Flower

Zwei PCIe-Gen4-NVMe-SSDs mit jeweils zwei TB, 4TB in Form einer 2,5-Zoll-SSD sowie zwei 14 TB HHDs in RAID 1 sorgen für ausreichend und sicheren Speicher

Das maximal mögliche Overclocking von CPU und GPUs kann dabei ohne Rücksicht auf zu hohe Temperaturen erfolgen, denn 8Pack versieht das Supernova-MK2-System mit zwei unabhängigen Wasserkühlungs-Kreisläufen, die dermaßen hohe Reserven mit sich bringen, dass die Komponenten selbst bei diesen Leistungsspitzen nie ins Schwitzen kommen. Selbst die VRMs des Mainboards sind im Kreislauf eingebunden, damit die CPU problemlos ihre hohen Taktraten bewältigen kann.

Die passende Bühne für diesen besonderen Rechner steuert Lian Li mit dem Aluminium Gehäuse DX888WX in Schwarz bei. Durch das Seitenfenster aus Temperglas lassen sich die beiden Custom Wasserkühlungs-Loops und die Hardware ausgiebig bewundern. Selbstverständlich gebührend durch eine umfangreiche RGB-Beleuchtung in Szene gesetzt.

Zwei schnelle PCIe-Gen4-NVMe-SSDs mit je zwei TB, eine riesige 2,5-Zoll-SSD mit 4 TB von Samsung sowie zwei 14 TB große Festplatten im hochsicheren Mirroring-Modus (RAID 1) komplettieren den Supernova-MK2-PC.

Die von der 8Pack-Lieblingsmarke Pexon verwendeten Kabel wurden alle einzeln von Hand geflochten und farblich an das System angepasst. Die Farben können auf Absprache natürlich auch den eigenen Wünschen entsprechend angefertigt werden.

Der 8Pack Supernova MK2 ist jetzt für 19.999,90 Euro bei Caseking bestellbar und wird dann eigens für dich in England nach deinen Vorgaben zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden. Nimm dafür einfach vor dem Bestellen Kontakt mit dem King Mod Service auf, um deinen Supernova MK2 exakt auf dich anzupassen.

Alle Informationen zum 8Pack Supernova MK2 findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/SupernovaMK2

Jetzt bei Caseking bestellen!

