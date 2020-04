9-Levels-Zertifizierung: Jetzt auch online

9 Levels Deutschland bietet ab sofort auch per E-Learning die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen

Aufgrund der aktuellen Lage und der vielen Nachfragen, ob die Zertifizierung zum 9-Levels-Berater ganz oder in Teilen auch online möglich sei, freut sich Sonja Wittig, Geschäftsführerin von 9 Levels Deutschland, mitzuteilen: “Nun können wir endlich antworten: ja, das ist sie! Wir freuen uns sehr, dass wir das Zertifizierungsangebot neben unserer bestehenden Präsenz- und Online-Ausbildung ab dem 17.04.2020 um eine Blended- und Online-Variante ergänzen werden.”

Wer eine Mischung aus selbstgesteuertem, zeit- und ortsunabhängigem Lernen sowie persönlichem Austausch und Vertiefung präferiere, bekomme mit der Blended-Zertifizierung jetzt die Möglichkeit dazu. Diese kombiniert ein umfassendes E-Learning in der Vor- und Nachbereitung mit einem Workshoptag. “Der Workshop kann dabei je nach Ihren Vorlieben bzw. Ihrer Verfügbarkeit einzeln oder in einer Gruppe, in einem Seminarraum oder auch virtuell über ein Video-Tool erfolgen”, erklärt Sonja Wittig.

Maximale Flexibilität und Selbststeuerung im Lernprozess bietet die Online-Zertifizierung wie die Geschäftsführerin erläutert: “Auf unserer professionellen E-Learning-Plattform werden Sie über zahlreiche Videos, Audios und Texte in die Welt der 9 Levels eingeführt und erfahren über umfassende Hintergrundinformationen sowie Case Studies alles, was es für den erfolgreichen Einsatz der 9 Levels in der Praxis braucht.”

Eine individuelle Supervision durch einen 9-Levels-Ausbilder zu den vier enthaltenen Personal Value Systems ermöglicht zusätzlich zum Austausch mit anderen Teilnehmern über die Kommentar- und Diskussionsfunktion eine individuelle Klärung der Fragen und Themen. Allen Zertifizierungswegen liegt das gleiche Material und der gleiche Content zugrunde: Hochwertige Unterlagen, zahlreiche Videos und viele Beispiele. Sonja Wittig führt hierzu weiter an: “Beide Zertifizierungsarten werden online von einem Instruktor begleitet, der jederzeit bei Fragen ansprechbar ist. Nach der Zertifizierung hat man den Titel 9-Levels-Berater, aber die Reise fängt gerade erst an. Wir schreiben jeden, der Tools einsetzt, aktiv an und bieten kostenlose technische, methodische und inhaltliche Unterstützung.”

Weitere Informationen zu den 9-Levels-Zertifizierungen sowie die Anmeldeformulare für die Online-Zertifizierung finden Sie unter: https://www.9levels.de/zertifizierung/zertifizierungsarten/

Alles über die 9 Levels of Value Systems lesen Sie auf www.9levels.de

Die 9 Levels Deutschland GmbH ist Lizenzinhaber für die 9 Levels of Value Systems in Deutschland. Als wissenschaftlich fundiertes Analysetool, basierend auf der Forschung von Clare W. Graves, werden damit die Wertesysteme von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen sichtbar gemacht und Entwicklungsimpulse aufgezeigt. In den Zertifizierungen zum 9 Levels-Berater werden interessierte Berater, Trainer, Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte sowie Personal- und Organisationsentwickler darin ausgebildet, die Werteanalysen selbst vorzunehmen und bei Themen wie Kulturwandel, Change, Führung, Team, Vertrieb und mehr professionell wie pragmatisch in die Anwendung zu bringen.

