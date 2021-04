Der EPA-Bereich (electrostatic protected area) ist von grundlegender Bedeutung, um einen wirksamen Schutz für ESD-empfindliche Komponenten zu gewährleisten. In den vorangegangenen Artikeln haben wir erläutert, wie wichtig die Werkzeuge sind, die in Zonen mit kontrollierter statischer Elektrizität verwendet werden. Aber welche anderen Vorsichtsmaßnahmen müssen noch bei der Arbeit in EPAs getroffen werden?

1. Es ist wichtig, defekte Bauteile, die nach der Reparatur ausgebaut werden, in Schutzbehältern zu sammeln.

Komponenten, die als fehlerhaft erkannt und aus den Geräten ausgebaut werden, müssen mit der gleichen Sorgfalt und den gleichen Vorsichtsmaßnahmen behandelt werden wie funktionierende Komponenten. Nur so ist eine eventuell durchzuführende Fehleranalyse zur Vermeidung weiterer Schäden sinnvoll.

2. Umgang mit Gegenständen in EPA-Bereichen

Nehmen Sie Bauteile und Produkte nur an ESD-geschützten Arbeitsplätzen aus der Verpackung.

-Legen Sie diese in die jeweiligen Behälter

-Bauteile nicht durch Unbefugte berühren lassen

-Arbeitsplätze und Geräte regelmäßig prüfen

3. Lagern Sie die Gegenstände unbedingt in den dafür vorgesehenen Behälter

Für jede Art von Gegenständen muss ein Behälter bereitgestellt werden.

-Ein Überlappen/Stapeln von Produkten auf Theken und Regalen ist zu vermeiden

-Es ist verboten, Gegenstände auf Geräten (Oszilloskop, Monitor,..) zu platzieren

4. Transportieren Sie niemals Bauteile oder Gegenstände ohne den notwendigen Schutz

Bauteile und Gegenstände müssen in Behältern transportiert werden. Hierfür können auch Antistatikbeutel verwendet werden.

5. Regeln, die bei der Reparatur und Diagnose von Produkten zu beachten sind:

-Wenn das Produkt mit Strom versorgt wird, muss es auf ein spezielles Werkzeug gestellt werden, um Probleme durch elektrische Überlastung zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt nicht auf Oberflächen abzustellen, die nicht den Spezifikationen entsprechen.

-Die Geräte dürfen nicht aus den Stromkreisen entfernt werden ohne vorher sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung abgeschaltet ist.

-Bei ausgeschalteter Versorgungsspannung dürfen keine Signale an die Eingänge angelegt werden.

-Die Niederspannung wird angewendet, um mögliche Energieverluste an den Komponenten zu vermeiden. Auch die Temperatur muss kontrolliert werden, um übermäßige Hitze an den Komponenten zu vermeiden.

6. Vorsichtsmaßnahmen für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Lötkolbens:

-Sie sollten vermeiden, den Lötkolben während der Ruhezeiten oder in der Nacht eingeschaltet zu lassen, da eine Überhitzung zu Brüchen und damit zu einer falschen Temperaturregelung führt. (+ -)

-Verwenden Sie einen Tester, um die Erdung der Lötkolbenspitze regelmäßig zu überprüfen. Der Test sollte zwischen der Spitze des Lötkolbens und der Erdungslasche des Netzsteckers durchgeführt werden.

-Wenn kein Durchgang zwischen den beiden Punkten vorhanden ist, reinigen Sie die Spitze des Lötkolbens mit einer Eisenbürste. Wenn kein Ergebnis erzielt wird, entsorgen Sie den Lötkolben sofort.

7. Die Verwendung von Funkgeräten ist verboten:

Funkgeräte senden ein Rauschen aus, was zu Schäden an Bauteilen führen kann.

8. Vorsicht bei Videoterminal

Bauteile, Baugruppen oder Komponenten sollten von Videoterminal oder elektrifizierten Geräten ferngehalten werden, um den Einfluss von variablen elektrischen Störungen zu vermeiden, da diese für empfindliche Geräte schädlich sind.

9. An antistatisch ausgerüsteten Arbeitsplätzen (ESD-Arbeitsplatz) ist das Rauchen absolut verboten

Das durch Rauchen entstehende Kohlenmonoxid führt zur Oxidation der Schutzschicht der Geräte. Beim Entfernen dieser Oxidation entsteht durch die reibende Bewegung (insbesondere mit ungeeigneten Werkzeugen, z. B. Bürsten) aufgrund des triboelektrischen Effekts statische Elektrizität.

Gref ist die Abteilung von Grendene Chairs für die Produktion von ESD-Stühlen und antistatischen Hockern. Gref wurde mit der Mission gegründet, die Sicherheit von Menschen zu fördern und zu gewährleisten, die elektrostatischen Aufladungen in EPA-Bereichen – also ESD-geschützen Bereichen – ausgesetzt sind.

