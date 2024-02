99% Weiterempfehlung für TENA Men

TENA Men Einlagen und Einweghosen bei Harnverlust sind bei Männern extrem beliebt. Nach einem Produkttest geben 99% der Tester an, dass sie TENA Men weiterempfehlen würden. Das vielfältige TENA Men Sortiment bietet dem Fachhandel die Chance, Marktanteile zu gewinnen und auszuschöpfen. Deshalb schenkt TENA dem Männersegment im März besondere Aufmerksamkeit: mit POS-Materialien zur Beratung und Bemusterung in Verbindung mit einem attraktiven 50-Prozent-Barrabatt.

Produkte speziell für Männer sind für Apotheken und Sanitätshäuser eines der am stärksten wachsenden Segmente im Bereich Inkontinenz. Haben Männer die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Produkte erst einmal für sich entdeckt, sind sie schnell von deren Vorteilen überzeugt. Der Weg zur Loyalität ist deutlich kürzer als bei Frauen. Von TENA Men Produkten sind sie ganz besonders begeistert: Bei einem Produkttest hatten 300 Männer die Möglichkeit, TENA Men Level 2 Einlagen und TENA Men Active Fit Pants Normal im maskulinen Grau zu testen. Das Ergebnis ist eindeutig: 99% der Tester geben an, dass sie TENA Men weiterempfehlen würden. Genauso viele beabsichtigen, die Produkte künftig zu kaufen.(1)

50% Rabatt auf viele TENA Produkte

Damit sich noch mehr Männer überzeugen lassen, unterstützt TENA den Fachhandel mit kostenlosen POS-Materialien und einem attraktiven Rabatt. Den kompletten März über erhalten Apotheken und Sanitätshäuser auf alle TENA Men Produkte – sowie auf die beliebtesten und verkaufsstärksten Produkte aus dem gesamten TENA Sortiment – einen einmaligen 50-Prozent-Barrabatt auf den Lauerlistpreis.(2)

Durch ein fachkundiges Beratungsgespräch lassen sich noch mehr Kunden von den diskreten, bequemen und zuverlässigen TENA Men Produkten überzeugen – und dauerhaft an den Fachhandel binden. Zur Unterstützung bei der Beratung und Bemusterung der Männerzielgruppe stehen eine bestückte TENA Men Gratis-Musterbox und Endverbraucherbroschüren in einem praktischen Dispenser zur Verfügung. Die kostenlosen POS-Materialien können auf Wunsch gleich mit dazu bestellt werden.

Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationskampagne

Das TENA Men Sortiment wird ab März von einer umfassenden Kommunikationskampagne unterstützt. Sie enttabuisiert das Thema Inkontinenz bei Männern und bringt Kunden direkt in den Fachhandel. Ein TV-Spot in zielgruppenaffinen Umfeldern macht auf Produkte bei Harnverlust aufmerksam, die speziell für Männer entwickelt wurden und diskret in die Unterhose passen. TV-Sonderformate im Kontext der Bundesliga, Online-Videos sowie eine Kampagne auf Facebook und Instagram runden die Kampagne ab.

Beratungstipps im TENA Webinar

Tipps zur Beratung von Männern mit Harnverlust erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apotheken und Sanitätshäusern auch in einem kostenlosen TENA Webinar. Dort werden medizinische Grundlagen rund um Inkontinenz vermittelt und das umfangreiche TENA Men Sortiment vorgestellt. Die Teilnehmenden erfahren, welche erheblichen Umsatz- und Ertragspotenziale mit TENA Men verbunden sind – und wie TENA den Fachhandel mit aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, attraktiven Barrabatten sowie Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen beim wirtschaftlichen Erfolg unterstützt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen per Mail zu stellen. Das Webinar findet am Dienstag, den 12. März um 17 Uhr sowie am Mittwoch, den 20. März um 17 Uhr statt. Es dauert etwa eine Stunde. Anmeldungen werden auf www.tena.de/pharmawebinare entgegengenommen.

Der 50-Prozent-Barrabatt kann über die TENA Hotline 01806 / 12 12 21 in Anspruch genommen werden.(3) Dort kann auch das POS-Material kostenlos bestellt werden.

1 Von Essity organisierter Produkttest basierend auf 191 Bewertungen, 10/2022

2 Netto-netto auf den Lauerlistpreis (AEP). Die Maximalbestellung beträgt 200 TENA Packungen. Bei Großhändlern kann ein Mindestbestellwert anfallen. Maximal eine rabattierte Bestellung pro Kunde. Teilnehmende Aktionsprodukte: TENA Men Active Fit Level 0, TENA Men Active Fit Level 1, TENA Men Active Fit Level 2, TENA Men Active Fit Level 3, TENA Men Active Fit Pants Normal grau S/M, TENA Men Active Fit Pants Normal grau L/XL, TENA Men Active Fit Pants Plus blau S/M, TENA Men Active Fit Pants Plus blau L/XL, TENA Men Premium Fit Pants Maxi S/M, TENA Men Premium Fit Pants Maxi L/XL, TENA Discreet Normal, TENA Discreet Normal Night, TENA Lady Discreet Extra, TENA Lady Discreet Extra Plus, TENA Lady Discreet Maxi, TENA Lady Discreet Maxi Night, TENA Pants Plus M, TENA Pants Plus L, TENA Pants Super M und TENA Pants Super L.

3 Festnetz max. 0,20 EUR/Gespräch, Mobilfunk max. 0,60 EUR/Gespräch

TENA ist eine Marke von Essity, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Hygiene und Gesundheit. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist TENA weltweit die Nr. 1 unter den Marken für Inkontinenz bei Erwachsenen*. Wir bieten eine umfassende Palette an absorbierenden Produkten, Hautpflegeprodukten und digitalen Lösungen für die Gesundheitstechnologie, die auf die Bedürfnisse von Betroffenen, ihren Familien und medizinischem Fachpersonal zugeschnitten sind. Mit TENA steht Essity an vorderster Front bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die zur Verbesserung der Würde und Lebensqualität von Menschen beitragen. Unsere Produkte reduzieren unseren CO2-Fußabdruck, Schritt für Schritt schützen wir nicht nur Menschen, sondern auch unseren Planeten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tena.de

*Euromonitor International Limited; Retail Adult Incontinence, all channels, RSP value sales, Tissue & Hygiene, 2020 edition.

