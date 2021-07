A.B.C. Worldwide erfindet italienisches Restaurant neu

Neue Einrichtung für “Villagio L”Italiano” in Emsdetten

Als Mokhtar Mansur vor sieben Jahren mit seinem italienischen Restaurant im westfälischen Emsdetten startete, fing er mit der bestehenden Einrichtung an, um Kosten zu sparen. Sein inhaltliches Konzept ging auf, denn heute floriert sein Restaurant “Villagio L”Italiano”. Schon vor der Corona-Zeit begann er, sich Gedanken um eine Restaurant-Renovierung zu machen. Alles sollte neu und richtig schick werden: Wände, Böden und Möbel. Wertig und wohlig stellte er sich die neue Einrichtung vor. Der Kontakt zwischen Mokhtar Mansur und A.B.C. Worldwide bestand schon länger, denn er ist schon seit 20 Jahren in der Branche unterwegs.

Maßgefertigte Bänke

Gemütlichkeit entsteht durch die maßgefertigten Bänke, die mit einem praktischen Sockel versehen sind. So kann sich kein Schmutz unterhalb sammeln. Die mit einem wertigen Kunstleder versehene Sitzfläche lässt sich einfach abwischen und bildet gleichzeitig einen schönen optischen Kontrast zu den karierten Stoffpolstern der Rückenlehne.

Abwechslungsreiche Einrichtung

Die Einrichtung gestaltet sich abwechslungsreich: Mal reihen sich Tischgruppen mit Bänken und Polsterstühlen an der Wand entlang, mal gibt es runde Tische, um die sich gemütlich Polstersessel mit beige-melierten Polstern gruppieren. Die rechteckigen Tische entlang der Wände lassen sich auch zu langen Tafeln gruppieren – ideal für kleine Gesellschaften.

Behaglich gepolsterte Möbel

Die Polsterstühle “Charlotte” von A.B.C. Worldwide bestechen durch ihren sanften Übergang von der Rückenlehne in den Sitz und sind eine Reminiszenz an historische Formen.

Die Polstersessel “Salem” hüllen den Gast gleichsam ein – mit ihrem gemütlichen Sitz und den gepolsterten Armlehnen. Sowohl die Sitzflächen von “Charlotte” und “Salem” sind mit pflegeleichtem, hochwertigem Kunstleder bezogen. An der Bar positionieren sich stolz die Polsterhocker “Denver”, ebenfalls mit Sitz aus Kunstleder und behaglich wirkendem Karo-Polster. Die Barhocker sind ein echtes Highlight direkt am Eingang!

Individuelle Beratung

Mokhtar Mansur ist glücklich: Er war im Showroom von A.B.C. Worldwide in Bad Bentheim-Gildehaus, um die Möbel persönlich auszusuchen. Der A.B.C.-Mitarbeiter hat ihn dabei ausführlich auch zu Stoffen und Tischoberflächen beraten und so eine optimale, abwechslungsreiche Auswahl ermöglicht. Schon beim Eintreten spürt der Gast die behagliche, wertige Atmosphäre, in der er sich spontan wohlfühlt. Ein Ambiente zum Verweilen.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

