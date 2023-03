A.B.C. Worldwide startet Charmeoffensive mit Polsterstuhl Glasgow

Super bequem und langlebig für Restaurant, Café und Hotelzimmer

Die Eleganz des neuen Restaurantstuhls Glasgow von A.B.C. Worldwide ist kaum zu toppen. Er wirkt schlicht und gleichzeitig wertig durch seinen geschwungenen Rücken, der zum Sitz hin in einer Andeutung von Armlehnen ausläuft. Die Linienführung ist modern und zart zugleich. Und doch hat Glasgow einen gewichtigen Auftritt durch seine üppige Polsterung. Ergonomisch geformt, bietet der Polsterstuhl dem Gast einen hohen Sitzkomfort über viele Stunden.

Nicht umsonst trägt er das Markenzeichen „Worldwide Seating“, das für hochwertig verarbeitete Gastronomiemöbel steht. Das Stuhlgestell ist aus massivem Buchenholz gearbeitet, dem bevorzugten Holz für den Stuhlbau. Die konisch zulaufenden Stuhlbeine sind in verschiedenen Tönen erhältlich, ebenso wie es fast unendlich viele Polsterstoffe zur Auswahl gibt. Glasgow ist ein Stuhl, der jedem Restaurant und jedem Cafe einen eleganten Charme verleiht. Durch seine zurückhaltende Form passt er in so gut wie jedes Ambiente und setzt gleichzeitig Akzente.

Da Glasgow so bequem wie ein Sessel ist und gleichzeitig alle Funktionen eines qualitätsorientierten Stuhls erfüllt, eignet er sich auch optimal als Multifunktionsstuhl auf dem Hotelzimmer.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

