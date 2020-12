Aachener Unternehmen RapidCare: Schnelltests am Bendplatz

Aachen, 21.12.2020 – Das Aachener Unternehmen RapidCare GmbH, spezialisiert auf Antigen-Schnelltests und die Organisation von Testzentren, bietet im Vorfeld der Feiertage und darüber hinaus am Aachener Bendplatz Corona-Schnelltests an. Seit Donnerstag besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, sich an Werktagen und am Wochenende ohne Voranmeldung schnell und unkompliziert auf Corona testen zu lassen.

Schnelltests ermöglichen es Privatpersonen, Einrichtungen und Firmen, durch vorsorgliches Testen auf eine mögliche Corona-Infektion die Ansteckungsgefahr zu senken und durch frühe Erkennung zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Am Bendplatz kann man sich direkt vor Ort registrieren und erhält in 15 Minuten das Ergebnis des Tests. Sichere Prozesse und Verfahren, ein qualitativ hochwertiger Test und qualifiziertes Personal sollen dafür sorgen, dass Kontakte abgesichert und die Ausbreitung des Virus verlangsamt wird.

Dr. med. Ines Schöning, Geschäftsführerin der RapidCare GmbH: “Vor allem in der aktuellen Situation ist es geboten, schnell und mit der größten Sorgfalt dazu beizutragen, dass die Fallzahlen in der Bevölkerung sinken. Dass Schnelltests hier eine entscheidende Rolle spielen können, zeigt sich derzeit an vielen Stellen im In- und Ausland. Dort, wo Infektionen schnell erkannt und Infektionsketten früh unterbrochen werden können, besteht die Chance auf eine Eindämmung des Infektionsgeschehens. Damit wir dies schnell am Bendplatz anbieten konnten, haben wir ein Hygiene- und Organisationskonzept entwickelt, das in Abstimmung mit Experten des Uniklinikum Aachens sowie des Gesundheitsamts und des Krisenstabs der Städteregion Aachen entstanden ist.” Seit Donnerstag, 17.12., testet das medizinische Fachpersonal von RapidCare am Bendplatz. Kurzfristig sollen auch PCR-Tests angeboten werden.

Informationen zum Testzentrum am Bendplatz

Standort: Bendplatz Aachen, Einfahrt Tor B

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9-19 Uhr; Samstag: 9-15 Uhr, Sonntag: 9-12 Uhr

Kosten: 39,- € pro Test

Registrierung: vor Ort mittels QR Code oder per Formular

Alle Informationen zum Ablauf, Öffnungszeiten, Kosten und Anfahrt zum Bendplatz finden Interessierte auch im Internet unter www.schnelltest-aachen.de

Über die RapidCare GmbH

RapidCare bietet qualifizierte Schnelltests zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen. Diese schnelle Methode kommt bei Flächentests, in Pflegeheimen, in Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen zum Einsatz. Die Durchführung der Testungen organisiert RapidCare anhand eines eigenen Hygenie- und Organisationskonzepts.

www.rapidcare.eu

Firmenkontakt

RapidCare GmbH

Dr. Ines Schöning

Brüsseler Ring 9

52074 Aachen

0241 400 723 01

team@rapidcare.eu

http://www.schnelltest-aachen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.