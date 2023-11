Aagon Community – geballtes Wissen stets parat

Hier gibt“s schnelle Antworten und Hilfe, wenn“s mal klemmt

Soest, 13. November 2023: Aagon launcht die Aagon-Community: ein Blog, der Wissen, Inspiration und Hilfe für alle Fragen rund um die Lösungen des Soester Softwarehersteller bietet. Das kontinuierlich aktualisierte Know-how-Forum spiegelt das Wissen sowohl der Aagon-Kunden als auch des kompletten Entwickler-Teams wider. Es ist eine ständig verfügbare, gut strukturierte Wissenssammlung für IT-Fachleute und ergänzt die überaus beliebte Aagon-Hotline.

Die Aagon-Hotline gehört zu den von den Kunden meistgenannten Pluspunkten des Software-Entwicklers mit seiner Client-Management-Lösung ACMP. Kompetent, lösungsorientiert, deutschsprachig, Kommunikation auf Augenhöhe – das sind nur einige der Vorteile, die Aagon-Kunden hierzu nennen. Nun ergänzt das Softwarehaus diesen Service um eine umfassende Community, die das geballte Wissen aus Hotline, Produktentwicklung und Service vereint und den Community-Mitgliedern rund um die Uhr kostenlos zur Verfügung stellt.

„Wir bieten mit unserer Community einen zentralen Ort an, an dem sich die Mitglieder vernetzen und austauschen können und an dem sie Hilfe zu unserem Produktportfolio sowie wichtige Vorabinformationen zu neuen Releases finden“, erläutert Anna Lena Friebe, Community & Social Media Managerin bei Aagon. „Wir freuen uns über den regen Input sowie Fragen und Anregungen unserer Kunden. Dieses geballte Wissen konsolidieren wir in den Community-Beiträgen, geben es so an unsere Kunden weiter und unterstützen sie dabei, ihre Arbeit noch effektiver zu gestalten.“

Das übersichtliche Dashboard leitet gleich zum gewünschten Thema

Die beste Wissensbasis nützt nichts, wenn die Inhalte nicht klar strukturiert sind. Deshalb hat das Team um Anna Lena Friebe die wertvollen Inhalte gleich auf einem übersichtlichen Dashboard angeordnet. Neben dem Mitglieder-Forum gibt es hier eine Vielzahl an hilfreichen Tipps & Tricks für den effizienten Einsatz der Aagon-Lösungen, ein umfangsreiches Lexikon, Vorabinformationen auf aktuelle Updates und Releases, praktische Anwendungstipps, Hinweise auf Events wie Seminare, Trainings und Webinare sowie den sofortigen Zugriff auf Bug-Fix-Informationen. Selbstverständlich können die User auch direkt Fragen an die Community sowie die Aagon-Experten richten. Diese Fragen und Anregungen werden werktags von 8:00 bis 16.30 bearbeitet.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 130 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

Bildquelle: Aagon