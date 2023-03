Aagon klärt auf: So lassen sich Cyberrisken reduzieren

Client-Management-Experte auf der secIT in Hannover

Soest, 1. März 2023. Endlich wieder „live und in Farbe“ präsentiert sich die Veranstaltung secIT vom 14. bis 16. März im Congress Center in Hannover. Auf dem alljährlich im März stattfindenden Sicherheits-Event, der 2018 vom Heise Verlag ins Leben gerufen wurde, präsentieren rund 100 namhafte IT-Firmen ihre aktuellen Lösungen aus dem Bereich IT Security. Zudem laden Top-Referenten zu hochkarätigen Vorträgen sowie Workshops zu sicherheitsrelevanten Themen ein. Die Client-Management-Experten von Aagon (Stand-Nr.: 55) reisen mit der neuesten Version ihrer ACMP Suite nach Hannover und demonstrieren ihr umfassendes Sicherheitskonzept für die Unternehmens-IT.

„meet. learn. protect.“ lautet das Motto der secIT 2023, die in der Eilenriedehalle des Hannover Congress Centrum HCC stattfindet. Noch nie waren die Anforderungen an die IT-Abteilungen so hoch wie heute. Wo früher ein Antiviren-Client ausreichte, sind heute topaktuelle Cyber-Defense-Produkte gefragt, die häufig in der Cloud verwaltet werden. Die dafür erforderlichen Management-Funktionalitäten sind jedoch gerade bei bekannten Lösungen wie Microsoft Defender oder Microsoft BitLocker zu kompliziert oder zu eingeschränkt, um dem IT-Administrator einen jederzeitigen und wirklich vollständigen Überblick zu verschaffen. Moderne UEM (Unified Endpoint Management)-Lösungen können hier Abhilfe schaffen und alles einfach sowie zentral verwalten.

Mehr Informationen zu diesem Thema liefert der kostenlose Vortrag „Wie können (Cloud) Security Lösungen optimal ergänzt und zentral gemanagt werden?“, zu dem der Aagon-Experte Sebastian Weber am 15. März um 13:25 Uhr (auf Bühne 2) einlädt. Er verrät unter anderem, wie sich Microsoft Defender, Microsoft BitLocker, Updates und Patches immer im Blick behalten und gefundene Schwachstellen einfach beheben lassen.

Nähere Informationen zu den Aagon-Vorträgen und zur secIT gibt es hier.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 130 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

Firmenkontakt

Aagon GmbH

Laura Immich

Lange Wende 33

59494 Soest

02921 789 200

limmich@aagon.com

http://www.aagon.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087 333

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: secIT