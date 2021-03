abcmedien GmbH erhält German Web Award

Die abcmedien GmbH entwickelt und berät Unternehmen zu optimalen Weblösungen, individuellen Logos, hochwertigen Corporate Designs und Social-Media-Auftritten

Die abcmedien GmbH bietet Expertise in allen Maßnahmen, die wichtig sind, um aus Idee und Konzept ein wahres Geschäftsmodell, ein erfolgreiches Produkt oder eine neue Dienstleistung zu erschaffen.

Die Full-Service-Online-Marketing-Agentur mit Standorten in Heidelberg und Mosbach ist für ihre Kunden kompetenter Partner bei der Umsetzung ihrer Projekte. Als sichtbares Zeichen für ihren Erfolg erhält sie den German Web Award 2021.

Der Award für Online Agenturen jeder Größe

Die German Web Awards zeichnen jährlich die 50 besten Werbeagenturen Deutschlands aus. Unternehmen, die im Vergleich zur Konkurrenz besonders gute Arbeit in der Positionierung von Marken im On- und Offline-Bereich leisten, messen sich in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit.

Der Award ist für Agenturinhaber eine gute Gelegenheit, aus der riesigen Masse an Web- und Online-Angeboten herauszustechen. Ihre Unternehmensgröße spielt dabei keine Rolle. Denn wer tolle Arbeit leistet, hat auch eine Belohnung verdient – unabhängig von Umsatz oder Mitarbeiterzahl.

Anwärter durchlaufen zunächst die Qualifikationsrunde. In dieser Phase des Wettbewerbs verschafft sich die Jury mittels eines Fragebogens einen ersten Eindruck vom Unternehmen. Anschließend geht es in der Endrunde darum, in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit möglichst viele Punkte zu erhalten.

Die abcmedien GmbH zählt zur Spitzengruppe der Online-Agenturen

Hier erreichte die abcmedien GmbH insgesamt 8,50 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von möglichen 10 Punkten liegt. Damit gehört sie zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Die abcmedien GmbH ist ein inhabergeführtes Medienunternehmen und blickt auf mehr als 18 Jahre Erfahrung im Einsatz und Umgang mit Medien zurück. Dabei versteht sie sich als ganzheitliche Kommunikationsagentur, die mit Leidenschaft an ausgefeilten Medien, Apps für iPad & Co sowie der Darstellung in den sozialen Netzwerken arbeitet.

Ausgangspunkt jedes Projektes sind die Vorstellungen und Ideen, die Unternehmen mit ihrer Marke verknüpfen. Die Projektmanager der abcmedien GmbH gehen schnell und unkompliziert auf diese Bedürfnisse ein. Während agile Projektmanagement-Methoden die Prozesse flexibel und individuell halten, setzen sie die Projekte in konzept- und umsatzstarken Kommunikationslösungen um.

Kontakt

abcmedien GmbH

Julian Metzger

Am Rosenberg 17

74821 Mosbach

+4962618989620

info@abcmedien.de

https://abcmedien.de/