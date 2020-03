Abfluss vom Urinal bzw. Pissoir verstopft? Was tun? Wir zeigen, wie Sie eine Urinal-Vertopfung beheben können

Welche Tipps und Tricks gibst bei einem verstopften Urinal?

Urinal findet man häufig in öffentlichen Gebäuden, Kneipen oder Restaurants. Aber auch in Privathaushalten kommt es oft zu verstopften Abflüssen.

Verstopft das Urinal, sollte der Fehler so schnell wie möglich behoben werden. Ansonsten können die Urinals einen hohen Folgeschaden anrichten. Was bei einer Verstopfung zu tun ist, erfahren Sie hier:

In Deutschland werden Urinale oftmals auch als Pissoir bezeichnet. Diese Bezeichnung ist allerdings nicht ganz richtig. Das Pissoir bezeichnet den Gebäudebereich, an dem die Urinale an der Wand angebracht sind.

Urinale sind also Urin-Auffangbehälter, die dem Mann das Pinkeln im Stehen ermöglichen, da sie an der Wand montiert sind.

Oft wird es daher auch als Pinkelbecken benannt. Es ist die Weiterentwicklung der Pinkelrinne. Auf dem Urinal können Männer ihr Geschäft schnell erledigen.

Zudem ist es hygienischer als die Pinkelrinne. Allerdings kommt es häufig zu verstopften Urinalen.

Gründe für verstopfte Pissoirs und Urinals

Sind die Urinals verstopft, muss das Problem so schnell wie möglich beseitigt werden.

Es gibt unzählige Ursachen für verstopfte Urinale.

In den meisten Fällen entsteht die Verstopfung entweder durch Zigaretten-Stummel, Papier oder andere Gegenstände, die eigentlich nicht in die Urinals gehören.

Ein weiterer Grund kann Urinstein sein. Auch dadurch verstopfen Pissoirs bzw. Urinals. Genauso wie in der Toilette oder im Abfluss lagert sich hier häufig Urinstein ab und das Urinal verstopft.

Da der Abfluss der Urinale deutlich schmaler ist als bei einer üblichen Toilette, sind sie besonders anfällig für Ablagerungen. Die Folge ist eine Urinal Verstopfung.

Bei verstopften Abflüssen sollte man aber Ruhe bewahren. Es gibt viele Tipps, Tricks oder Hausmittel, mit denen man das Urinal wieder frei bekommt.

Um die Reinigung der Urinale vornehmen zu können, sollte man den Aufbau kennen. Urinals bestehen aus einer Schüssel aus Keramik oder Plastik, einem Wasser-Zulauf, einem Spülkasten mit entsprechender Spülung, Siphon, Abflussrohr und falls vorhanden einem Abfluss-Sieb. Einige Urinale verfügen auch über einen Deckel.

Tipps und Tricks bei einem verstopften Urinal

Verstopft das Urinal, kann schnell ein hoher Schaden entstehen. Meist wird das Urinal durch Gegenstände verstopft, die eigentlich gar nicht in das Urinal gehören.

Ist das Urinal beispielsweise durch Urinstein verstopft, kann die Verstopfung mithilfe von zahlreichen Tipps und Tricks oder Hausmitteln beseitigt werden. So ist das Urinal schnell wieder einsatzfähig.

Ist das Urinal bzw. Pissoir durch Gegenstände wie Zigaretten-Stummel, Papier oder ähnliches verstopft, kann der Urinal-Abfluss mit einem Pümpel wieder frei gemacht werden.

Die Saugglocke bzw. der Pümpel ist ein erfolgreiches Mittel, für einen verstopften Abfluss der Toilette. Bei der Benutzung ist immer daran zu denken, dass ausreichend Wasser im Urinal ist. Nur so kann der Pümpel seine volle Druck-Wirkung erreichen.

Die Saugglocke ist sehr genau auf die Öffnung anzusetzen. Anschließend muss man minimal 10 bis 15 Mal kräftig pumpen.

Im nächsten Schritt einfach weiteres, gerne auch heißes Wasser nachfüllen und nochmals kräftig pumpen. Der Prozess sollte so oft wiederholt werden, bis sich die Verstopfung gelöst hat.

Eine weitere Möglichkeit um die Urinale wieder frei zu bekommen ist der gute alte Drahtbügel. Hat sich eine große Menge Papier oder ein harter Gegenstand im Abfluss verfangen, kann der Drahtbügel bei dessen Beseitigung helfen. Damit kann das verstopfte Urinal wieder gereinigt werden.

Der Drahtbügel ist dabei so zu biegen, dass vorne ein Haken mit einer ausreichend langen Stange entsteht. So hat man einen guten Griff und kann mit hoher Kraft auf den Gegenstand einwirken.

Mit Hilfe des Hakens wird der Gegenstand aus dem Urinal herausgezogen. Hier sollte man allerdings mit etwas Vorsicht vorgehen, um das Pissoir nicht zu zerkratzten.

Fließt das Wasser aus dem Urinal nicht richtig ab, kann dies auch am Siphon liegen. Um das Problem zu beheben sollte die Siphons gereinigt und die Urinal-Verstopfung gelöst werden.

Falls die Urinal-Verstopfung nicht gelöst werden kann, sollte in jedem Fall ein Fachmann hinzugezogen werden. Ansonsten kann ein hoher Folgeschaden entstehen.

Wenn die verstopften Abflüsse nicht selbst gereinigt werden können, sollte ein Fachmann beauftragt werden. Dieser kennt sich mit dem Problem aus, und wird eine schnelle Lösung finden.

Sind Toiletten bzw. Urinals verstopft, sollte dies schnell behoben und der Abfluss so schnell wie möglich von der Verstopfung befreit werden. Bei Urinal-Verstopfung wird meist das komplette Pissoir gesperrt.

