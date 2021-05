Abgehackt: Neuer Weltrekord

Am Sonntag fand erstmals der Internationale Hack-Slam via zoom statt. Aus aller Welt – genauer gesagt aus 17 Nationen – fanden sich über 300 Redner auf der digitalen Plattform zoom ein, um an einem Seminar zum Thema “Sichtbarkeit” teilzunehmen. Überraschender Programmpunkt war die Aufstellung eines neuen Weltrekords – eine besondere Herausforderung, die den Teilnehmern viel abverlangte und dennoch glückte.

Von Null auf Weltrekord in 60 Sekunden

Initiiert wurde der Internationale zoom Hack-Slam von Top-Redner und Autor Hermann Scherer. Insgesamt 312 Redner traten vor die Webcam, um einen 1-minütigen Kurzvortrag über ihren besten Lifehack zu halten – und stellten damit einen neuen Weltrekord auf.

Unter den Teilnehmern befand sich die Münchnerin Franziska Poller, freie Texterin und Expertin für Markenschärfung und Brandbuilding. Mit Ihrem Vortrag “Focus fuck off” zog sie die anderen Speaker in ihren Bann. Innerhalb weniger als 60 Sekunden öffnete sie Augen und Ohren für das eigentlich Wesentliche in der Kunden-Beziehung. “Setzt doch mal die Kundenbrille auf! Der Perspektivwechsel ermöglicht uns, wahre Bedürfnisse zu erkennen und den Durchblick zu behalten.”, forderte die Profi-Texterin auf, und ergänzte: “Übrigens gilt dies auch für andere Lebensbereiche.” Ihr Know-How hat sie von Kreativdirektoren und Meistern ihres Fachs in der Werbehochburg Hamburg gelernt. Heute teilt sie ihre Leidenschaft für das Wesentliche und Wort-Ästhetik gern mit Kunden aus allen Branchen und dem Rest der Welt.

DETEXTIVIN mit feinem Spürsinn für die Macht der Worte.

Mein Tätigkeitsfeld geht über das reine Texten und Entwickeln von Kreativ-Konzepten weit hinaus. Denn Schreiben ist eigentlich Denken – mein zweiter Schwerpunkt. Worte haben enormen Einfluss auf Gedanken und besitzen schöpferische Macht. Wort und Werden sind miteinander verbunden. Was steht Ihnen im Weg, mit Ihren Kunden in Kontakt zu kommen (Kommunikationsfluss) ?Ich spüre Stolperfallen auf und schleife gern Ihre Außenkommunikation auf sämtlichen Kanälen. Ich freue mich auf Ihre Mission!

Kontakt

Franziska Poller Text & Konzeption

Franziska Poller

Theresienstr. 43

80333 München

017623500267

huhuu@franziskapoller.com

http://www.franziskapoller.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.