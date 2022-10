Ablauf und Technik der Thai Massage Stuttgart

KITTYS THAIMASSAGE STUTTGART: Mobilisierung des gesamten Bewegungsapparates

KITTYS THAIMASSAGE STUTTGART: Mobilisierung des gesamten Bewegungsapparates

Ablauf und Technik der Thai Massage bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart. Basierend auf einigen Lehren des Buddhismus stellt die traditionelle Thai Massage eine Therapieform zur Mobilisierung des gesamten Bewegungsapparates dar. Der Ablauf und Technik der Thai Massage ist fest geregelt.

Unsere traditionelle Thai Massage in Stuttgart wird bequem liegend auf dem Boden bzw. einer Massageliege praktiziert.

Zur Vorbereitung sollte der Raum in eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre gebracht werden.

Räucherstäbchen, Raumdüfte und Öle sowie Entspannungsmusik helfen dabei, sich in eine ruhige und meditative Stimmung zu begeben.

Walken bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart

Die Masseurin geht bei der Massage behutsam vor, erspürt den Zustand der Muskulatur und der Haut. Sie erkennt dabei die Richtigkeit der Bewegungen an den Reaktionen des Patienten.

Der Körper wird langsam und sanft bewegt, was die Entspannung und die meditative Stimmung fördert.

Ein sehr charakteristisches Merkmal eines Ablauf und der Technik der Thai Massage ist das sanfte Drücken auch „WALKEN“ genannt. Die Masseurin wandert mit ihren Handballen die Körperpartien entlang und übt dabei einen angenehmen Druck aus. Darüber hinaus werden aus dem Yoga entnommenen Dehn- und Streckübungen vollzogen, wobei jede Bewegung langsam beginnt und sich steigert.

Die Masseurin bewegt und dehnt optimalerweise jeden Körperteil des Patienten und nutzt dabei ihr eigenes Gewicht um Dehnungen und Gegendruck aufzubauen. Der traditionelle systematische Massageablauf beginnt zuerst mit den Druckmassagen und anschließend folgen die Dehnübungen.

Massage auf die thailändische Art – Ablauf und Technik der Thai Massage in Stuttgart

Die Thai-Massage ist eine Ganzkörpermassage. Auf dem Rücken liegend beginnen wir von Kitty´s Thai Massage Stuttgart an den Füssen damit, die Reflexzonen der Fußsohle mit behutsamem Druck zu aktivieren. Über die Oberschenkel geht es hin zum Bauchbereich, wo die neben dem Nabel liegenden Meridianpunkte stimuliert werden. Anschließend geht es bei unserer Massage in Stuttgart an den Arminnenflächen entlang, bis zu den Handinnenflächen, wobei die Reflexpunkte ausgiebig behandelt werden.

Weiter geht es in der Rückenlage, wo das Gesicht mit seinen zahlreichen Energiepunkten um Mund, Nase, Stirn und Augen behandelt wird. Dann dreht die behandelte Person sich um und die Massagetechnik beginnt auf dem Bauch liegend wiederum bei den Füssen.

Um eine optimale Wirkung für Körper und Geist zu erzielen, sollte die Dauer einer Massage in traditioneller Thai-Technik nicht weniger als 60 – 90 Minuten betragen. Kitty´s Thai Massage Stuttgart freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

kittys.thaimassage@gmx.de

https://www.kittys-thaimassage.de/

