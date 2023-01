Abnehmen im Liegen: So geht Gründung 2023!

Unternehmerisch tätig zu werden, birgt viele Risiken. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Vorteilen bei erfolgreicher Umsetzung des eigenen Unternehmertums. In diesem Artikel zeigen wir die Risiken auf, ein eigenes Unternehmen zu gründen und wie diese Risiken mit einer Lizenz von “ Abnehmen im Liegen“ minimiert werden können.

Erstes Risiko: Finanzen

Wenn man selbständig tätig werden möchte, muss man in den meisten Fällen Geld investieren, um dies tun zu können. Wer einen eigenen Salon eröffnen will, der braucht die Location, Utensilien, etc. Wer ein eigenes Lokal betreiben möchte, der benötigt geeignete Räumlichkeiten, eine Küche, etc. Wer eine eigene Technologie auf den Markt bringen will, muss Zeit und noch mehr Geld mitbringen. Alle Vorhaben benötigen Zeit, Geld und Energie, ohne die Garantie auf geschäftlichen Erfolg. Gleichzeitig müssen private Ausgaben ebenfalls bezahlt werden. Finanzen sind somit ein Bereich, der viele Menschen vor der Selbständigkeit zurückschrecken lassen.

Zweites Risiko einer Selbständigkeit: Zeitliche Belastung

Zeit ist bekanntlich Geld. Unternehmer und Selbständige können ein Lied davon singen, denn schlussendlich muss alles dafür getan werden, um in kurzer Zeit möglichst viel Umsatz erzielt werden, um laufende Kosten zu decken und notwendige Investitionen zu tätigen. Man darf nicht zu viel zeitliche Verzögerungen aufweisen, da dies verheerende Folgen, bis hin zur Insolvenz des Unternehmers haben kann. Oftmals kommt hinzu, dass man Einzelkämpfer ist und plötzlich viel mehr Aufgabenbereiche abdecken muss als gedacht. Die zeitliche Belastung führt nicht nur zur persönlichen Erschöpfung, sondern unter Umständen auch zur Belastung des Privat- oder Familienlebens.

Drittes Risiko einer Selbständigkeit: Fehlende Nachfrage und zu große Konkurrenz

Egal, wie gut man sich als Selbständiger vorbereitet, es kann immer zu einer Fehleinschätzung der Zielgruppe und damit zu einer Fehleinschätzung des Umsatzes kommen. Auch die Konkurrenz schläft im Normalfall nicht. Wenn man ein gut laufendes Lokal betreibt, ist man dennoch nicht vor Umsatzeinbrüchen gefeit. Jederzeit könnte eine große Franchise-Kette eine Filiale um die Ecke eröffnen und für Kundenschwund sorgen. Der Salon in der unmittelbaren Nachbarschaft kann plötzlich mit einer Neuerung aufwarten, die dafür sorgt, dass Kunden lieber zur Konkurrenz abwandern.

Abnehmen im Liegen minimiert unternehmerische Risiken

Die eben vorgestellten Risiken stellen nur eine kleine Auswahl an potenziellen Risiken dar. Das innovative Konzept und die einzigartige Technologie von „Abnehmen im Liegen“ schafft es, das unternehmerische Risiko massiv zu reduzieren.

Lizenzpartner von “ Abnehmen im Liegen“ können auf eine funktionierende Technologie vertrauen, die ihnen Kunden am Fließband beschert. Für Nachfrage ist gesorgt, da das Abnehmen im Liegen für viele Menschen eine spannende Möglichkeit darstellt, bequem und schnell zur Traumfigur zu gelangen, da es bereits nach der ersten Behandlung zu einer Reduktion des Bauchumfanges von 2cm bis 5cm kommt. Diese einzigartige Technologie ist somit konkurrenzlos auf dem Markt und sorgt daher auch für eine entsprechend konkurrenzlose Situation der Lizenzpartner.

Mit funktionierendem System zu mehr Kunden

Das System von “ Abnehmen im Liegen“ sorgt dafür, dass die Lizenznehmer in die Lage versetzt werden, mit einer funktionierenden Technologie schnell mehr Umsatz zu erzielen. Wie bereits oben beschrieben, ist es für Selbständige enorm wichtig, schnell Geld zu verdienen, um anstehende Zahlungen leisten zu können. „Abnehmen im Liegen“ hat bereits an weit über 500 eingesetzten Standorten bewiesen, dass die Technologie profitabel und zum Wohle der Kunden eingesetzt werden kann. Gleichzeitig sind die Investitionen für Lizenznehmer überschaubar, da die vorhandenen Geräte unkompliziert an bereits bestehenden Standorten eingesetzt werden können, wie beispielsweise einem Sonnenstudio, einem Beauty-Salon oder ähnlichen Standorten. “ Abnehmen im Liegen“ bietet Unternehmern eine lukrative Form der Erweiterung ihres Portfolios an.

Planbarkeit, Funktionalität und Profitabilität

98% der Kunden, die von Lizenzpartnern behandelt und beraten werden, zeigen Erfolge. Diese Konstanz und Qualität sorgen für eine Konkurrenzlosigkeit am Markt. Gleichzeitig sorgt der Gebietsschutz dafür, dass man als Unternehmer nicht mit der Konkurrenz im „eigenen Haus“ kämpfen muss. Diese Faktoren sorgen dafür, dass mit relativ geringem Aufwand mehr Umsatz in kürzerer Zeit erzielt werden kann. Entweder in Form eines Zusatzangebotes bei einem bereits bestehenden Business oder in Form eines völlig neuen Standortes. Alles ist möglich.

Fazit

„Abnehmen im Liegen“ stellt eine mehr als interessante Möglichkeit dar, das eigene Business auf solide Beine zu stellen. Die funktionierende Technologie hat dafür gesorgt, dass “ Abnehmen im Liegen“ derzeit das am schnellsten wachsende Lizenzsystem der Welt ist. Diese Erfolge sind natürlich kein Zufall, sondern eine Kombination aus funktionierender Technologie, durchdachtem System, Zuverlässigkeit und hoher Nachfrage.

Falls Sie auch daran interessiert sind, Lizenzpartner von “ Abnehmen im Liegen“ zu werden, kontaktieren Sie uns gern.

Abnehmen im Liegen ist ein einzigartiges Konzept welches von selbstständigen Partnern in über fünf Ländern erfolgreich umgesetzt wird. Um Ziele optimal zu erreichen bedarf es einer Methode, welche an die aktuelle Zeit und Umstände angepasst wurde. Mit Abnehmen im Liegen ist genau das gegeben.

Durch die revolutionäre Technologie erreichen Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Ziele und starten so mit Abnehmen Liegen in ein gesundes und attraktives Leben.

Ein Einblick in unsere Rezensionen fasst alle Vorteile der Behandlung in einem Satz zusammen:

„Die Behandlung ist schmerzfrei und nach nur 1x sieht man schon grandiose Ergebnisse! Es werden Fettzellen erreicht, die man sonst nur schwer bis gar nicht wegbekommt.“

