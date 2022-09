ABR Gruppe nimmt weiter Fahrt auf und etabliert wissenschaftlichen Beirat

Geislingen. Die ABR Gruppe beruft Volker Feyerabend, Geschäftsführer der APROS Consulting & Services GmbH zum wissenschaftlichen Beirat

Steffen Kunze, Management der ABR Gruppe, strebt zukünftig ein ganzheitliches Wachstum der Gesellschaften und den weiteren Ausbau des Dienstleistungsangebots an. Die Unternehmensgruppe ist dafür gut aufgestellt. Nun wurde der Bereich Beratung, Steuerung und Strategie weiter verstärkt und mit Volker Feyerabend von der APROS Consulting & Services GmbH ein wissenschaftlicher Beirat etabliert.

Mit ihren derzeit drei Gesellschaften und Sitz in Geislingen-Türkheim ist die ABR Gruppe deutschlandweiter Partner der Industrie. Seit der im Jahr 2016 erfolgten Gründung der ABR Elektronik GmbH, Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen und Automatisierung, hat das Unternehmen und die Unternehmensgruppe ein erstaunliches Wachstum hingelegt. Nach dem Aufbau der ABR Immobilien GmbH, Dienstleister für die Verwaltung von Immobilien, wurde die ABR Gruppe gegründet um den weiteren Ausbau zu verfolgen. Mit dem Gesellschaftsaufbau der ABR Mess-& Steuerungstechnik GmbH, Dienstleister für Werkzeugmaschinen, wurde das Portfolio der ABR Gruppe erneut erweitert.

Um der strategisch zukunftsgerichteten Aufstellung des Gesellschaft- und Produktportfolios, dem Wachstum und den rasanten Entwicklungen der

ABR Gruppe gerecht zu werden, war die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats notwendig. Dank des Schritts, diesen Platz durch Volker Feyerabend zu besetzen, kann auf sein großes Netzwerk und die jahrzehntelange Beirats-, Vorstand-, Präsidenten- und Managementerfahrung auf allen Leveln in verschiedenen Branchen und in der Metall- und Elektronikindustrie zurückgegriffen werden. Speziell auch sein einschlägiges Know-how in Strategie, Beratung und Businesscoaching, sowie die Erfahrung mit Firmenspin-offs, Akquisitionen, Supply Chain Strategien und PR- und Marketing sollen verstärkt genutzt werden.

Als Beirat wird Volker Feyerabend die wissenschaftliche und praktische Beratung und Begleitung der ABR Gruppe gemeinsam im Team mit den Geschäftsführern und Gesellschaftern übernehmen. Durch einen weitreichenden Austausch und das Setzen neuer Impulse, sollen so neue Wege gegangen und die Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht werden. Der Diplom-Betriebswirt, Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer der Firma APROS Consulting & Services GmbH arbeitet mit seinem Team bereits seit längerer Zeit mit den Gesellschaften der ABR Gruppe im Bereich Strategie, Marketing, PR, der Top Arbeitgeber Zertifizierung und vielem mehr gewinnbringend zusammen.

Nicht zuletzt spricht der große Erfolg seiner eigenen Firma für sich. Die Unternehmensberatung, PR- und Werbeagentur mit Büros in Reutlingen, Eningen, Tübingen, Nagold und Stuttgart ist aktives Unternehmen des Jahres in der Region Reutlingen. APROS wurde bereits von der IHK als eine der erfolgreichsten Firmen in der Region Reutlingen geehrt und ist unter anderem auch beispielhaftes Unternehmen im Mittelstandspreis Baden-Württemberg.

Bereits jetzt ist der neue Wind zu spüren. Erst kürzlich wurde die ABR Gruppe in die Unternehmerrunde Reutlingen aufgenommen. Als Projekt-Partner wird die Gruppe nun aktiv in der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer“, bei der Firmen in der Aufbauphase unterstützt werden, mitwirken.

Steffen Kunze als Vertreter des Managements der ABR Gruppe erklärt: „Wir freuen uns und sind stolz, dass wir Volker Feyerabend als Beirat gewinnen konnten. Er lebt die Begeisterung für die Sache und wird mit seinen Erfahrungen dazu beitragen uns weiter erfolgreich voran zu bringen.“

Wir dürfen auf die weiteren Entwicklungen der ABR Gruppe gespannt sein.

