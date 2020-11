Abschirmung in der Militärtechnik

Experten von der STB Abschirmtechnik GmbH erklären, wieso Abschirmung elektromagnetischer Strahlen in der Militärtechnik so wichtig ist.

In der Militärtechnik hat eine Sache höchste Priorität: Datensicherheit! Aus diesem Grund hat sich die STB Abschirmtechnik GmbH das Ziel gesetzt ein Verfahren zu entwickeln, welches in der Lage ist, nahezu jedes Trägermaterial metallisch so zu beschichten, dass keine messbaren Daten mehr aus technischen Geräten abgerufen werden können.

Durch das eigens im Haus entwickelte, patentierte OF-Verfahren gelingt es der Firma effektiv allerlei Geräte metallisch zu beschichten, unter anderem Monitore, Drucker, Tastaturen, Scanner und mehr. Nicht nur die Daten werden durch diese Abschirmung gesichert, sondern es wird auch sichergestellt, dass alle anderen militärischen Gerätschaften einwandfrei funktionieren.

Technische Geräte haben nämlich die negative Eigenschaft, dass sie mit der elektromagnetischen Strahlung, die bei ihrer Benutzung ausgestrahlt wird, andere Gerätschaften gestört werden können. Gerade in der Militärtechnik wäre dies ein Horrorszenario, denn im Ernstfall muss alles so funktionieren wie geplant.

Durch die Abschirmung der STB Abschirmtechnik GmbH wird dieses Ziel erreicht, elektromagnetische Störfelder werden minimiert und die störungsfreie Funktion verschiedenster Geräte wird gesichert.

Außerdem kann die Firma durch ihr einzigartiges Verfahren sowohl im hochfrequenten als auch im niederfrequenten Bereich optimal abschirmen.

Auf der Website der STB Abschirmtechnik GmbH kann man sich weitere Informationen über das Unternehmen, das Verfahren und das Dienstleistungsangebot holen.

Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

