Abschlag zum Saisonfinale: Golf-Auszeit im Son Brull auf Mallorca

Das Son Brull Hotel & Spa im Norden Mallorcas bietet in Kooperation mit umliegenden Golfclubs ein Rundum-Golf-Package, inklusive Green Fees, Leihwagen und À-la-Carte Genuss in einem der besten Gourmet-Restaurants der Insel.

München/ Pollensa, 14. Oktober 2021. Vor den Wintermonaten noch mal an seinem Handicap arbeiten und die Saison im milden Klima Mallorcas ausklingen lassen? Das Son Brull Hotel & Spa im Norden der Insel nahe Pollensa ist noch bis 21. November 2021 geöffnet und bietet zum Saisonende ideale Voraussetzungen für Golfer: mit Temperaturen um die 20 Grad, durchschnittlich sieben Sonnenstunden pro Tag, genussvoller saisonaler Küche und einigen der schönsten Golfplätze Mallorcas vor der Tür. Wer in diesem Jahr nicht mehr zum Reisen kommt, kann das Package auch im neuen Jahr buchen. Son Brull öffnet am 11. Februar 2022 wieder nach einer kurzen Winterpause.

Rückzugsort am Fuße des Tramuntana-Gebirges

Das ehemalige Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, welches behutsam zum 5-Sterne-Boutique-Hotel umgestaltet wurde, liegt am Fuße der Serra de Tramuntana, umgeben von uralten Olivenbäumen, Zitrusplantagen und Weinbergen. Renommierte Golfclubs wie Alcanada, Pollensa, Capdepera und Canyamel sind nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Daneben stehen im Hotel ein eigener Tennisplatz, der beheizte Außenpool sowie zahlreiche malerische Spazier-, Bike- und Wanderrouten in der Umgebung bereit. Wer nach dem Golfen Entspannung sucht, findet sie im neugestalteten Spa mit Saunen, Dampfbad und Hydrotherapiebecken. Danach wartet im 365 ein genussvolles Dinner, gezaubert von Chefkoch Andreu Segura aus dem Besten was Mallorca und die eigenen Gärten des Son Brull zu bieten haben.

Das Son Brull “Golf Package” beinhaltet:

-Übernachtung mit umfangreichem Frühstück

-Green Fee auf verschiedenen 18-Loch-Golfplätzen der Insel

-À-la-Carte-Abendessen

-Mietwagen (Gruppe A) vom Flughafen und für die Dauer des Aufenthaltes

-Flasche Sekt und Obstkorb bei Ankunft auf dem Zimmer

Preise

Preis für 3 Nächte: ab 2.038EUR (inklusive 2 Greenfees und 2 Abendessen pro Person)

Preis für 5 Nächte: ab 3.650EUR (einschließlich 2 Greenfees und 2 Abendessen pro Person)

Preis für 6 Nächte: ab 3.816EUR (einschließlich 3 Greenfees und 3 Abendessen pro Person)

Das Son Brull Hotel & Spa ist bis 21. November 2021 geöffnet und empfängt nach der Winterpause ab dem 11. Februar 2022 wieder Gäste. Aktuelle Informationen und Buchung unter: www.sonbrulll.com/de

Das familiengeführte Boutique-Hotel liegt am Fuße des Tramuntana Gebirges nahe dem Städtchen Pollensa im ursprünglichen Norden von Mallorca und gilt als eines der luxuriösesten Häuser der Insel. Das Son Brull Hotel & Spa mit seinen 27 stilvoll eingerichteten Zimmern & Suiten befindet sich in einem ehemaligen Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von Weinbergen und altem Baumbestand. Erweitert wurde das Haus vergangenes Jahr durch vier elegante Villa Suiten mit privatem Pool und Garten. Im Spa mit Blick auf die sanfte Landschaft stehen regional inspirierte Behandlungen im Fokus. Ein klarer Bezug zur Destination zeigt sich auch in der Kulinarik: ob leger im Bistro oder fein im Gourmet-Restaurant 365 – welches als bestes Bio-Restaurant der Insel gilt – Zutaten aus dem eigenen Garten oder der nächsten Umgebung geben den Ton an.

