Abschlussarbeiten online drucken und binden lassen – Diplomarbeit-Print bietet besten Service während Corona

Ob Homeschooling oder nicht: Auch in Coronazeiten schreiben viele Schüler ihre ersten vorwissenschaftlichen Arbeiten und Studenten ihre Semester- oder Abschlussarbeiten

Das Verfassen einer Abschlussarbeit ist immer mit Entbehrungen verbunden, Studenten wie Schüler investieren viel Zeit und Schweiß. Am Ende ihres Weges steht der Wunsch, die eigene Arbeit so schnell und unkompliziert wie möglich, aber in professioneller Qualität drucken und binden zu lassen. Schließlich verdient die gedruckte Version einer Abschlussarbeit mindestens die gleiche Hingabe wie ihre digitale Vorlage.

Eine Abschlussarbeit durchläuft bei Diplomarbeit Print viele wichtige Prozesse von der Gestaltung der Prägung, über die Individualisierung und Veredelung und die Endkontrolle bis zum Versand. Sorgfalt und Qualität spielen eine große Rolle, denn die Druckerei möchte die Erwartungen ihrer Kunden voll und ganz erfüllen.

Individuelle Wünsche willkommen

Mit dem Online-Konfigurator kann online jeder seine Cover-Prägung präzise selbst gestalten. Zum Beispiel mit einem eigenen Logo, in eigener Positionierung und Schriftgröße. Auch bei der Bindung gibt es Spielraum für individuelle Wünsche: mit der Spiralbindung, der Klebebindung oder einer Hardcover-Bindung.

Die Vorteile des Service liegen auf der Hand: Jeder kann seine Abschlussarbeit bequem von zu Hause gestalten und bekommt sie nach Hause geliefert. Der spezielle Kantenschutz und ein hochwertiger Versandkarton garantieren größtmöglichen Schutz bei der Zustellung.

Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Wartezeiten vor dem Geschäft mehr. Denn Diplomarbeit Print produziert und versendet die Arbeiten an Werktagen von Montag bis Freitag und verschickt Bestellungen, die vor 11 Uhr eingehen, noch am selben Tag. Auch der Preis ist attraktiv: Der Versand ist kostenlos und für die Anfertigung des Druckes und der Bindung gibt Diplomarbeit Print eine Bestpreisgarantie.

Kompetenz, Schnelligkeit & Zuverlässigkeit – so geht Druckerei

Ludwig Hofpointner hat an der FH Salzburg Design & Produktmanagement studiert und sich schon sehr früh überlegt, eine eigene Druckerei zu betreiben. Noch vor der Abgabe seiner Bachelorarbeit eröffnete er seine erste Filiale, zu der inzwischen eine weitere hinzugekommen ist.

Hofpointner blickt zuversichtlich in die Zukunft und ist überzeugt: Mit Kompetenz, schneller Reaktionszeit sowie Zuverlässigkeit wird er Schülern und Studenten auch in Zukunft für seinen Service begeistern.

Diplomarbeit Print ist stets bemüht, so transparent wie möglich zu sein und arbeitet ohne versteckte Kosten. Dabei hat der Wunsch der Kunden Priorität: Jeder Auftrag wird exakt so ausgeführt, wie vom Kunden bestellt. Die Druckerei versteckt sich nicht hinter einem Schema-F-Sortiment – sie nimmt gerne individuelle Wünsche an und hilft bei Unklarheiten nach. Das Ziel ist es, gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

Online Copyshop für Druckaufträge aller Art. Unser Spezialgebiet ist Druck und Bindung von Abschlussarbeiten.

Kontakt

Diplomarbeit-Print

Ludwig Hofpointner

Bahnhofstraße 2

5400 Hallein

+49 151 26222757

office@diplomarbeit-print.de

https://www.diplomarbeit-print.de/

Bildquelle: Ludwig Hofpointner