abtis führt bei Loy & Hutz verlässliche und flexible Telefonie mit Microsoft Teams ein

Neue Lösung entlastet den IT-Service, schafft Flexibilität und begeistert die Nutzer. Integration mit dem Modern Secure Workplace sorgt für Synergien und Komfort.

Pforzheim, 16.02.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, hat den Softwareanbieter Loy & Hutz Solutions GmbH beim Umstieg auf Microsoft Teams für die klassische Telefonie unterstützt. Durch die stabile Technologie und intuitive Nutzung konnte damit der IT-Service deutlich entlastet werden. Nutzer und Unternehmen sind flexibel und zuverlässig erreichbar.

Loy & Hutz ist als führender Softwareanbieter in den Bereichen CAFM und Instandhaltung seit 30 Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Dabei bietet das Unternehmen seinen Kunden an vier Standorten hohe Qualität, Flexibilität für individuelle Kundenwünsche, Investitionssicherheit und eine fortschrittliche Technologie.

Verlässliche telefonische Erreichbarkeit als Grundpfeiler eines reibungslosen Geschäftsbetriebs

Für ein kundenorientiertes Unternehmen wie Loy & Hutz gehört die verlässliche telefonische Erreichbarkeit zum Fundament eines reibungslosen Geschäftsbetriebs. Da die bisher genutzte Lösung durch häufige Fehler und einen schleppenden Support diesem Anspruch nicht mehr gerecht wurde, ging Loy & Hutz gemeinsam mit dem langjährigen IT-Partner abtis eine schnelle Lösung des Problems an.

Die Anforderungen an die neue Telefonie-Lösung lassen sich schnell und einfach beschreiben: reibungslose und verlässliche Funktion sowie eine Klangqualität, die dem hohen Qualitätsanspruch des Softwareanbieters an den eigenen Service gerecht wird. Zwingend notwendig für das agile und wachsende Unternehmen waren zudem höchste Flexibilität und Kosteneffizienz.

Als erfolgreicher Softwarehersteller und langjähriger Microsoft-Partner ist Loy & Hutz begeistert von modernen Softwarelösungen. Das Microsoft-Produktportfolio rund um Microsoft 365 wird intensiv genutzt und so lag es nahe, auch für die klassische Telefonie auf Microsoft Teams und die Microsoft-Plattform zu setzen.

Microsoft Teams bietet Flexibilität und Komfort für die Nutzer

Für das neue Setup mit Direct Routing in Microsoft Teams wurde ein Session Border Controller (SBC) in Microsoft Azure aufgesetzt und der SIP-Trunk beim bisherigen Telefonie-Anbieter angebunden. Nach ausführlichen Tests erfolgte der Umstieg für den gesamten Standort auf einmal.

Alle Nutzer verwenden ausschließlich Soft Clients für die Telefonie, so dass auf ihrer Seite keine Änderungen erforderlich waren. Zudem sind die Nutzer dadurch in der Wahl ihres Arbeitsortes besonders flexibel. Da Microsoft Teams im Unternehmen bereits vor der Umstellung intensiv für die interne Zusammenarbeit genutzt wurde, sorgte die Integration der klassischen Telefonie in den modernen Kommunikationsmix aus E-Mails, Chat, Video-Call und Online-Meetings im Modern Secure Workplace für Synergien und besonderen Komfort für die Nutzer.

“Telefonie ist eine Lebensader für unser Geschäft”, erklärt Gregor Zimmermann, Leiter der IT-Services und Microsoft Certified Solutions Expert. “Die Fehleranfälligkeit unserer alten Lösung war nicht mehr hinnehmbar und wir brauchten verlässlichen Ersatz. Mit dem vollständigen Umstieg auf Microsoft Teams für die klassische Telefonie haben wir dieses Ziel mehr als erreicht.”

Ein weiterer Effekt der Umstellung: Loy & Hutz hat im Gegensatz zu früher im IT-Service so gut wie keine Tickets bezüglich der Telefonie mehr. “Es funktioniert einfach”, freut sich Zimmermann. “Die Nutzer sind begeistert davon, wie mit Teams alles zusammenspielt und die Klangqualität ist hervorragend.”

Ausführliche Case Studies zu Projekten zur Optimierung von IT- und Netzwerkinfrastruktur finden Sie hier: https://www.abtis.de/category/abtis/referenzen/

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist der führende Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Im Consulting entwickelt abtis gemeinsam mit den Kunden ganzheitliche Strategien, indem Prozesse, Organisation und Technik zusammen neu gedacht werden. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services. Dabei steht Sicherheit immer im Mittelpunkt.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blueprints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie Microsoft, DELL EMC oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

